FESTIVAL DEL CANTAR PENITENCIARIO DEFINIÓ A SUS PARTICIPANTES EN VIBRANTE PRESELECCIÓN

A casi dos meses de su realización, en un ambiente preparativo colmado de alegría y mucha energía, se desarrolló esta semana una primera selección de las canciones que formarán parte del festival penitenciario “Tu Voz es mi Canción”, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH. de Magallanes y Gendarmería de Chile. Esta contó con una nutrida postulación por parte de la población penal del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas.

En la sala de uso múltiple del recinto carcelario, las y los participantes inscritos hicieron gala de sus atributos musicales al presentar sus temas en competencia ante un trío de jurados designados para esta etapa, apoyados por Alexis Luengo, músico y docente del Colegio Andino. Esta instancia permitió definir 12 canciones entre 28 temas presentados.

Al respecto, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, destacó un alto interés de los internos e internas por participar en esta instancia que hace tiempo no se llevaba a cabo en la región: “Estamos muy contentas de participar en la organización de este Festival de la Voz, en conjunto con Gendarmería de Chile, precisamente para fortalecer el acceso a la cultura de las personas privadas de libertad, la reinserción social y las posibilidades de integración dentro de las unidades penales de la región. Y, por supuesto, también hacer parte de estos procesos al mundo de la cultura, a instituciones privadas que han decidido colaborar y esperamos también poder contar con un excelente Festival de cierre de año, para poder promover a los nuevos talentos que se están desarrollando al interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas”.

El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, valoró que este festival que organizan en forma interna en conjunto con la SEREMÍA de Justicia y DD.HH. y que como trabajo vienen desarrollando hace meses, con el personal del CP Punta Arenas, el área educacional, el profesorado y teniendo como factor principal a los internos participantes dentro de este proceso de selección para llegar a la instancia mayor en octubre.

Como parte del jurado, el suboficial mayor Renato Contreras, se encargó de motivar a cada participante y hacer las veces de presentador acuñando la frase: “el escenario es suyo”. En relación a los alcances de este proceso, manifestó que “nos hemos dado cuenta que hay harto talento en esta unidad, que se puede llevar a cabo este festival y de la mejor forma”. En la práctica, como evaluadores debieron ponderar diversos aspectos en cada canción, como la técnica vocal, afinación, ritmo y tiempo, expresión e interpretación, proyección vocal y dicción y claridad.

Entre los internos, Jhency Rodríguez, quien entonó la canción “Perdóname” (de Gilberto Santa Rosa), resaltó que este evento “significa demostrar a las personas que aquí hay otras clases de oportunidades que se pueden dar en el momento. Hay que aprovecharlas, sirven mucho también para la reinserción social y darles la oportunidad a las personas de que existe la reinserción social”.

Víctor Álvarez, quien interpretó un tema propio en el género rap, expresó su deseo de “demostrar un poco la historia verídica que tiene cada persona, en este caso la mía, y que igual se puede salir adelante y ponerle empeño para ser una persona diferente. Y quiero intentarlo, a ver qué sale”.

Germán Parra, quien versionó la canción “Nada” (de Dread Mar-I), señaló que “igual es reconfortante el hecho de que se haya hecho esta instancia para poder venir a cantar. ¿Qué puedo sentir al interpretar a Dred Mar-I? No sé, como tranquilidad un poco. Me recuerda a buenos momentos que tuve escuchándolo, así que me llena mucho”.

Luego de este vibrante proceso, se contempla una nueva preselección fijada para el 8 de septiembre, en la que se definirán los ocho temas que darán vida al certamen. La final del festival se realizará el próximo 20 de octubre en el gimnasio del Complejo Penitenciario, en la que promete ser una gran velada, la cual contará además con la participación de grupos musicales destacados de la región



