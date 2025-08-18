Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

“HABLEMOS DE PENSIONES”: CICLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL SE ESTRENARÁ EL 25 DE AGOSTO EN POLAR COMUNICACIONES, MEDIOS REGIONALES DE MAGALLANES Y AYSÉN

Buenos días región.

hablemospensiones

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la experta previsional Claudia Sepúlveda dio a conocer la puesta en marcha del proyecto “Hablemos de Pensiones”, una iniciativa de educación previsional financiada por el Fondo para la Educación Previsional (FEP) de la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile.

El programa tiene como objetivo acercar de manera clara y sencilla la Reforma de Pensiones y los derechos de seguridad social a trabajadoras, trabajadores y personas próximas a jubilar. Sepúlveda será la encargada de los contenidos de este espacio, que se difundirá en las regiones de Aysén y Magallanes, llegando a todas sus comunas a través de radios, canales de televisión y plataformas digitales.

En la Región de Aysén, se transmitirá por Radio Revelación, Radio Ventisquero y Radio Santa María, además de Canal Santa María. Mientras que en la Región de Magallanes, estará presente en Radio Magallanes, Presidente Ibáñez, Eva y Navarino, junto a los canales El Pingüino e ITV Patagonia. Asimismo, todo el contenido estará disponible en Polar Comunicaciones —radio, televisión e internet— para ambas regiones y el resto del país.

El alcance territorial incluye las comunas de Aysén, Coyhaique, Cochrane, Cisnes, Río Ibáñez, Chile Chico, O’Higgins, Caleta Tortel y Guaitecas en la Región de Aysén, y Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Puerto Natales, Cerro Castillo, Primavera, Porvenir, Timaukel y Cabo de Hornos en Puerto Williams en la Región de Magallanes.

El espacio comenzará a emitirse el próximo 25 de agosto y se extenderá hasta el 18 de noviembre, con programas y cápsulas de radio y televisión en distintos días y horarios a través de 12 medios de comunicación en ambas regiones.


jornadadocente

PROFESORAS Y PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES PARTICIPARON EN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Aguas Magallanes

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

porvenirgphtransporte

OPERATIVOS DE SEGURIDAD SE REALIZARON EN DISTINTOS PUNTOS DE PORVENIR

Noticias
Destacadas
WhatsApp Image 2025-08-18 at 4

48 AÑOS DE LA MUERTE DEL REY DEL ROCK ELVIS PRESLEY, Y CONVERSAMOS SOBRE SU TRAYECTORIA

LIBROTEA SIN FRONTERAS: LA NUEVA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DOROTEA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EL MERCURIODATA

DATA 360: EL PROYECTO QUE APUESTA POR UNA NUEVA CULTURA DIGITAL CENTRADA EN LOS DATOS

