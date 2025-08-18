PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

​El padre del estudiante C.S.S., del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, valoró públicamente la labor de la Unidad de Emergencia Hospitalaria y de los distintos equipos del Hospital Clínico de Magallanes que hicieron posible la recuperación de su hijo, luego de haber ingresado de urgencia con una herida cardíaca.



En primera instancia, el menor recibió maniobras de estabilización en el lugar del hecho y posteriormente fue trasladado por el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) hasta el Hospital Clínico de Magallanes. En este proceso, resultó primordial la atención inmediata brindada en nuestra Unidad de Emergencia Hospitalaria, que constituyó el primer eslabón vital de la cadena de atención en nuestro recinto. La rápida estabilización permitió su derivación a pabellón, donde se efectuaron procedimientos quirúrgicos de urgencia para controlar la herida cardíaca y salvar su vida.



Posteriormente, permaneció bajo cuidados especializados en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), superando las etapas más críticas de su recuperación. Finalmente, el joven fue dado de alta y continuará con controles médicos periódicos, además de la programación de una segunda intervención quirúrgica.



En este contexto, su padre expresó:



“La evolución de mi hijo ha sido bastante favorable. Gracias a su edad y condición física se ha recuperado rápido: ya camina bien, respira con normalidad y solo se mantiene con controles de rutina.”



Asimismo, destacó la importancia de la reacción inmediata que permitió salvarle la vida:



“Fue un procedimiento urgente, rápido y expedito, porque si se hubiera demorado un par de minutos más, la situación hubiera sido distinta. Hoy podemos decir que mi hijo está con vida gracias a esa reacción inmediata.”



Finalmente, entregó sus agradecimientos hacia quienes acompañaron a la familia en este proceso:



“Queremos agradecer a la Unidad de Emergencia Hospitalaria, al SAMU, a los equipos de pabellón, UTI y UCI del hospital, a Carabineros de Chile, al SLEP y la SEREMI de Educación, a la Agrupación de Víctimas de la Fiscalía, a la comunidad educativa y a todas las personas que nos entregaron palabras de aliento, oración y apoyo en este difícil proceso.”



El Hospital Clínico de Magallanes reafirma su compromiso con la vida y con la comunidad regional, destacando la labor integrada de cada uno de sus equipos de salud. La experiencia de Cristóbal es reflejo del trabajo profesional, coordinado y oportuno que desarrolla nuestra institución como único hospital de alta complejidad en la región, con la misión de brindar atención de excelencia a quienes más lo necesitan, especialmente en situaciones críticas donde cada minuto es decisivo.



