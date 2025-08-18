Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

PERMISOS DE CIRCULACIÓN CRECIERON UN 2,9% EN 2024

La Región Metropolitana concentra más de un tercio de los permisos a nivel nacional. ​

Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile en 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023, equivalente a 188.745 vehículos adicionales. La cifra muestra una desaceleración en la tasa de crecimiento, situándose por debajo de los rangos observados en años anteriores.

Del total de permisos otorgados el año pasado, 6.592.807 correspondieron a vehículos motorizados, de los cuales el 65,9% (4.346.034 permisos) fueron para automóviles, station wagon y todo terreno; el 18,7% (1.231.691 permisos) correspondió a camionetas, y el 4,1% fueron motocicletas y similares (268.012 permisos).

De los 134.665 permisos otorgados a vehículos no motorizados, el 65,7% (88.413 permisos) corresponde a remolques y semirremolques.

 

Región Metropolitana lidera cifras

Más de la mitad de los permisos de circulación se concentró en tres regiones del país: la Metropolitana, con 36,8% del total (2.476.153 permisos); Valparaíso, con 10,6% (713.509 permisos), y Biobío, con 8,3% (557.104 permisos). Entre las regiones con menor cantidad de permisos otorgados se encuentran Aysén, con 58.911 documentos, y Arica y Parinacota, con 93.206.

A nivel comunal, siete comunas otorgaron más de cien mil permisos de circulación durante 2024, seis de las cuales pertenecen a la Región Metropolitana: Peñalolén (189.195), Providencia (135.655), Las Condes (135.596), Puente Alto (134.920), Maipú (109.958) y La Florida (100.029), además de Antofagasta, con 110.456 permisos. Por el contrario, las comunas con menor cantidad de permisos otorgados fueron San Gregorio (263 permisos) y Primavera (380), de la región de Magallanes y de La Antártica Chilena.

 

Vehículos electrificados siguen creciendo

Las cifras de los últimos cinco años indican un crecimiento constante de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos), los que totalizaron 33.853 permisos, que representa un 0,5% del total de vehículos motorizados.


PRODUCTORES DE SALMÓN PREOCUPADOS POR LA LEY DE PERMISOS SECTORIALES Y SU IMPACTO

Aguas Magallanes

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

PERMISOS DE CIRCULACIÓN CRECIERON UN 2,9% EN 2024

GET DIRIG 10

GOBIERNO EN TERRENO CONMEMORÓ EL DÍA DEL DIRIGENTE/A SOCIAL RECONOCIENDO SU ROL FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO DESTINO TURÍSTICO GLOBAL GRACIAS AL ÉXITO DEL PROYECTO RED ASOCIATIVA 2025

