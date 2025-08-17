17 de agosto de 2025
EQUIPOS DE JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA CONTINÚAN POTENCIANDO SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
Directoras, educadoras, técnicos, administrativas y auxiliares de servicios de Punta Arenas, Natales y Porvenir participan en el tercer hito del programa de Formación Bienal 2025-2026.
Noticias
Relacionadas
CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA
Dados a conocer por la Contraloría General de la República.
Dados a conocer por la Contraloría General de la República.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.