CONVOCATORIA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES: MERCADO BLUMAR REGALARÁ 100 FILETES DE SALMÓN A LA COMUNIDAD ESTE SÁBADO 23 DE AGOSTO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Trinidad Amezaga, jefa de tienda de Mercado Blumar, entregó detalles de una iniciativa especial con la que buscan celebrar junto a la comunidad.

La representante de la tienda informó que este sábado 23 de agosto se regalarán 100 filetes de salmón a las primeras 100 personas que lleguen al local, cumpliendo ciertos requisitos. La actividad se enmarca en una campaña que Mercado Blumar ha difundido a través de sus redes sociales.

Para participar, los interesados deben seguir a @mercadoblumar en Instagram, etiquetar en la publicación con quién compartirían el salmón y presentarse este sábado en la tienda. Según lo informado, los primeros 100 en llegar y que cumplan con las condiciones recibirán el filete de salmón. La iniciativa busca acercar a la comunidad a la propuesta gastronómica de Mercado Blumar, fortaleciendo el vínculo con sus clientes a través de un gesto que combina celebración y promoción.







