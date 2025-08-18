Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

CONVOCATORIA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES: MERCADO BLUMAR REGALARÁ 100 FILETES DE SALMÓN A LA COMUNIDAD ESTE SÁBADO 23 DE AGOSTO

Buenos días región.

mercadoblumar

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Trinidad Amezaga, jefa de tienda de Mercado Blumar, entregó detalles de una iniciativa especial con la que buscan celebrar junto a la comunidad.

La representante de la tienda informó que este sábado 23 de agosto se regalarán 100 filetes de salmón a las primeras 100 personas que lleguen al local, cumpliendo ciertos requisitos. La actividad se enmarca en una campaña que Mercado Blumar ha difundido a través de sus redes sociales.

Para participar, los interesados deben seguir a @mercadoblumar en Instagram, etiquetar en la publicación con quién compartirían el salmón y presentarse este sábado en la tienda. Según lo informado, los primeros 100 en llegar y que cumplan con las condiciones recibirán el filete de salmón. La iniciativa busca acercar a la comunidad a la propuesta gastronómica de Mercado Blumar, fortaleciendo el vínculo con sus clientes a través de un gesto que combina celebración y promoción.




directorcpcmagallanes

“EN MAGALLANES NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE CAMBIAR TOTALMENTE UNA VOCACIÓN PRODUCTIVA POR OTRA”, ADVIERTE ABOGADO ENRIQUE LE DANTEC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

Leer Más

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

rompehiemlos
nuestrospodcast
porvenirgphtransporte

OPERATIVOS DE SEGURIDAD SE REALIZARON EN DISTINTOS PUNTOS DE PORVENIR

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
WhatsApp Image 2025-08-18 at 4

48 AÑOS DE LA MUERTE DEL REY DEL ROCK ELVIS PRESLEY, Y CONVERSAMOS SOBRE SU TRAYECTORIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
LIBROTEA_(1)

LIBROTEA SIN FRONTERAS: LA NUEVA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DOROTEA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
EL MERCURIODATA

DATA 360: EL PROYECTO QUE APUESTA POR UNA NUEVA CULTURA DIGITAL CENTRADA EN LOS DATOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas