Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

18 de agosto de 2025

EQUIPO U16 DAMAS SE CORONA CAMPEÓN INVICTO EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA PATAGÓNICA BINACIONAL SUR

Soy reportero - deportes.

taiiuwoleybol
El equipo U16 Damas de Club Deportivo Taiiu obtuvo el primer lugar en la segunda fecha de la Liga Patagónica Binacional Sur, disputada los días 15, 16 y 17 de agosto en Río Gallegos, Argentina.

Bajo la dirección de la profesora Belu, nuestras jugadoras demostraron gran nivel competitivo al consagrarse campeonas invictas, disputando un total de seis encuentros durante el fin de semana:

2-1 vs Esmeralda (Puerto Natales, 🇨🇱)
2-0 vs Boxing (Río Gallegos, 🇦🇷)
2-0 vs Club Boca (Río Gallegos, 🇦🇷)
2-0 vs Club Verón (Río Gallegos, 🇦🇷)
Semifinal: 2-0 vs Dante Cantarutti (Río Turbio, 🇦🇷)
Final: 2-0 vs Amuvoca (El Calafate, 🇦🇷)

Tabla final de posiciones 🏐

1. Taiiu
2. Amuvoca
3. Boxing
4. Dante Cantarutti
5. Galicia
6. Verón
7. Independiente
8. Esmeralda
9. Boca

Con estos resultados, el equipo queda en una excelente posición para enfrentar los playoff finales, programados para noviembre en la ciudad de Río Gallegos.

Queremos destacar y agradecer la participación de Antonella Soto (refuerzo Selknam) y Emilia Lorca (refuerzo Alemán), quienes se sumaron a esta importante experiencia.

Un reconocimiento especial también a los apoderados por su constante apoyo y ,a quien con sus transmisiones permitió a nuestras familias y seguidores disfrutar cada partido desde Chile.

Ahora, el desafío continúa con la siguiente fecha de la categoría U18 en El Calafate (Argentina).


taiiuwoleybol

EQUIPO U16 DAMAS SE CORONA CAMPEÓN INVICTO EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA PATAGÓNICA BINACIONAL SUR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PRESENTAN RESULTADOS DE ESTUDIO SOBRE EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TORNO AL HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

Leer Más

​El estudio diagnosticó capacidades y requerimientos a nivel nacional e internacional que son clave para el desarrollo de la industria "y para que Chile y Magallanes se posicionen como líder regional en hidrógeno verde", planteó el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño.

​El estudio diagnosticó capacidades y requerimientos a nivel nacional e internacional que son clave para el desarrollo de la industria "y para que Chile y Magallanes se posicionen como líder regional en hidrógeno verde", planteó el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño.

IDh2vmagallanes
nuestrospodcast
natalesturismo

PUERTO NATALES AFIANZA SU PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA TURÍSTICA 2025-2026

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Caratula SINGLE Eterno fugado 2025

‘DOMNEA’: EL NUEVO VIAJE MUSICAL DE CRISTIAN VLADILO TRAS 30 AÑOS DE HISTORIA CON MANTIZA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
festivalpolosur

UNA GRAN SELECCIÓN DE CINE LATINOAMERICANO LLEGA A PUNTA ARENAS CON LA XVII EDICIÓN DEL FESTIVAL POLO SUR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Director del SHOA Exponiendo en ISAES 2025

EL XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA ANTÁRTICA SE INICIÓ CON DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA DE CHILE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)