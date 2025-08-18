18 de agosto de 2025
EQUIPO U16 DAMAS SE CORONA CAMPEÓN INVICTO EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA PATAGÓNICA BINACIONAL SUR
Soy reportero - deportes.
El equipo U16 Damas de Club Deportivo Taiiu obtuvo el primer lugar en la segunda fecha de la Liga Patagónica Binacional Sur, disputada los días 15, 16 y 17 de agosto en Río Gallegos, Argentina.
Bajo la dirección de la profesora Belu, nuestras jugadoras demostraron gran nivel competitivo al consagrarse campeonas invictas, disputando un total de seis encuentros durante el fin de semana:
2-1 vs Esmeralda (Puerto Natales, 🇨🇱)
2-0 vs Boxing (Río Gallegos, 🇦🇷)
2-0 vs Club Boca (Río Gallegos, 🇦🇷)
2-0 vs Club Verón (Río Gallegos, 🇦🇷)
Semifinal: 2-0 vs Dante Cantarutti (Río Turbio, 🇦🇷)
Final: 2-0 vs Amuvoca (El Calafate, 🇦🇷)
Tabla final de posiciones 🏐
1. Taiiu
2. Amuvoca
3. Boxing
4. Dante Cantarutti
5. Galicia
6. Verón
7. Independiente
8. Esmeralda
9. Boca
Con estos resultados, el equipo queda en una excelente posición para enfrentar los playoff finales, programados para noviembre en la ciudad de Río Gallegos.
Queremos destacar y agradecer la participación de Antonella Soto (refuerzo Selknam) y Emilia Lorca (refuerzo Alemán), quienes se sumaron a esta importante experiencia.
Un reconocimiento especial también a los apoderados por su constante apoyo y ,a quien con sus transmisiones permitió a nuestras familias y seguidores disfrutar cada partido desde Chile.
Ahora, el desafío continúa con la siguiente fecha de la categoría U18 en El Calafate (Argentina).
Noticias
Relacionadas
PRESENTAN RESULTADOS DE ESTUDIO SOBRE EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TORNO AL HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS
El estudio diagnosticó capacidades y requerimientos a nivel nacional e internacional que son clave para el desarrollo de la industria "y para que Chile y Magallanes se posicionen como líder regional en hidrógeno verde", planteó el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño.
El estudio diagnosticó capacidades y requerimientos a nivel nacional e internacional que son clave para el desarrollo de la industria "y para que Chile y Magallanes se posicionen como líder regional en hidrógeno verde", planteó el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño.