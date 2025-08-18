Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

48 AÑOS DE LA MUERTE DEL REY DEL ROCK ELVIS PRESLEY, Y CONVERSAMOS SOBRE SU TRAYECTORIA

​Un 16 de agosto de 1977 el mundo de la música se estremeció con la partida de Elvis Presley, ícono indiscutido del rock & roll y figura inmortal de la cultura popular. Hoy, a 48 años de su fallecimiento, su legado sigue más vigente que nunca y fue recordado en el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones.

 La emisión especial contó con la participación del doble oficial de Elvis en la región de Magallanes, Elvis Rodrigo, quien compartió con la audiencia detalles de la trayectoria artística del Rey del Rock, su impacto en la música mundial y cómo su estilo sigue marcando generaciones. 

 Durante la conversación, Rodrigo relató cómo la energía de Elvis traspasaba fronteras y cómo, incluso en la lejana Patagonia, su música sigue siendo parte de la memoria colectiva. “Elvis no murió, vive en cada canción, en cada recuerdo de quienes bailaron y vibraron con su música”, señaló el intérprete. 

 El programa se convirtió en un espacio de homenaje donde se repasaron grandes éxitos del artista, además de anécdotas de su carrera que lo llevaron a convertirse en uno de los músicos más influyentes del siglo XX.Con esta transmisión, Zona Puuy reafirmó el valor de la radio como medio de encuentro cultural y memoria, tendiendo un puente entre la nostalgia y la vigencia eterna de Elvis Presley, a casi medio siglo de su partida.



BLOCCO ACAVAXI: RITMO, COMUNIDAD Y PASIÓN DESDE PUNTA ARENAS HASTA VALPARAÍSO

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

EL AMIGO DE LA FAMILIA

NUTRIENDO UN MUNDO SOSTENIBLE DESDE CHILE

