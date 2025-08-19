Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

HOSPITAL DE NATALES FORTALECE LA SALUD BUCAL OTORGANDO CERCA DE 700 ATENCIONES DE PERIODONCIA

​Desde febrero del 2024 los natalinos pueden acceder a la atención de periodoncia de manera más oportuna y sin tener que viajar fuera de la comuna.

periodoncia

​Un total 701 atenciones ha brindado la especialidad de periodoncia del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos desde su inclusión a la cartera de prestaciones del recinto de salud natalino, incorporación que fortalece la salud bucal otorgando atención especializada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las encías y el hueso que sostiene los dientes.

 
Tal como explicó el subdirector médico(s) del Hospital de Natales, Dr. Marcos Muñoz, quien explicó: “el periodoncista es el que se encarga de estas enfermedades, que pueden variar desde gingivitis (inflamación leve de las encías) hasta periodontitis (infección más grave que puede llevar a la pérdida de dientes). Por lo que contar con esta especialidad significa otorgar una atención más cómoda, porque ya no deben viajar a Punta Arenas y también más oportuna porque nuestra lista de espera para periodoncia es de 49 días, muy por debajo de la media nacional de 191 días”.

 
La atención dental requiere una mirada multidisciplinaria, por ello la incorporación de periodoncia a las especialidades de ortodoncia, endodoncia, radiología dental y rehabilitación oral, mejora el acceso a una salud dental integral para los habitantes de las comunas de Natales y Torres del Payne.

 
El médico periodoncista, Dr. Sebastián Canales, comentó la importancia personal y profesional que es trabajar por la salud pública de la comuna, “soy un profesional a natalino que regresó a su tierra de aportar a la salud de mi comunidad. Desde el 2024 tengo contrato por 11 horas semanales en el hospital de Natales, lo que ha permitido realizar cerca de 420 atenciones durante el año 2024 y en lo que va del presente se han realizado más de 280 atenciones”, agregó el profesional.

 
Asimismo, el Dr. Canales explicó que para que las personas puedan acceder a la especialidad primero deben pedir hora en dental del CESFAM para que sea evaluado y en caso de que se pertinente el profesional de atención primaria sea derivado a la especialidad en el Hospital de Natales.











modulosnatales

