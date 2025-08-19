SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RENOVARÁ EQUIPAMIENTO SAMU EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES GRACIAS A INVERSIÓN DE MÁS DE $460 MILLONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, informó a la comunidad sobre diversos avances y proyectos en el ámbito de la salud regional.

El tema central fue la renovación de equipamiento para las bases SAMU de Punta Arenas y Puerto Natales, gracias a un convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes (GORE) y el Servicio de Salud, por un monto superior a 460 millones de pesos. El acuerdo, firmado por el gobernador Jorge Flies y la directora Verónica Yáñez, permitirá la adquisición de equipos como desfibriladores externos automáticos, monitores desfibriladores, ventilador mecánico, monitores multiparámetro, bombas de infusión, detectores multigases y camillas, entre otros, con el fin de fortalecer la cobertura en situaciones críticas, garantizando mayor calidad, oportunidad y accesibilidad para la población.

En la entrevista, Yáñez también destacó otras iniciativas en curso, como el inicio de la cuarta versión de la Escuela de Dirigentes en Salud, desarrollada con apoyo de la SEREMI y el Servicio de Salud, espacio de formación que busca potenciar el liderazgo social en la región.

Asimismo, se refirió a la conmemoración del 46º aniversario del Servicio de Salud Magallanes, actividad realizada en homenaje a los funcionarios y funcionarias que forman parte de la institución.

Otro de los puntos abordados fue la prevención del accidente cerebrovascular (ACV), mediante un proyecto intersectorial que, por cuarto año consecutivo, capacitará a estudiantes de la región. Esta iniciativa es organizada de manera conjunta por la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes, la Universidad de Magallanes, el Hospital Clínico a través de su Unidad de Neurología y la Atención Primaria de Punta Arenas. Para esta versión se suma además la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, que tendrá a su cargo uno de los módulos formativos.





