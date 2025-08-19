Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

votoservel

El pacto Cambio por Chile, integrado por el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, presentó como candidatos a Alejandro Riquelme (Republicano), Sabrina Garay (Nacional Libertario), Javiera Calvo (Social Cristiano) y Juan José Srdanovic Arcos (independiente apoyado por Republicanos).

Por su parte, Chile Grande Unido, conformado por Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Demócrata Independiente, inscribió a Jennifer Rojas (RN), Ricardo Hernández (Evópoli), Christian Matheson (independiente en cupo UDI) y Graciela Andrade (independiente en cupo UDI).

Finalmente, el bloque Unida por Chile, que agrupa al Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal, llevará en su lista a Javiera Morales (Frente Amplio), Verónica Aguilar (independiente en cupo PR), Pablo Bussenius (PS) y Francisco Alarcón (PC).

Con estas inscripciones, la región austral entra oficialmente en la carrera electoral, donde figuras con trayectoria y nuevos nombres buscarán representar a Magallanes en la Cámara de Diputados.


MINEDUC ANUNCIA AVANCE DE LA HOJA DE RUTA INNOVA TP EN MAGALLANES CON CREACIÓN DE HUB DE INNOVACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

escuela croacia 3

HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CROACIA PERMITE EL RETORNO A LA JORNADA COMPLETA

periodoncia

HOSPITAL DE NATALES FORTALECE LA SALUD BUCAL OTORGANDO CERCA DE 700 ATENCIONES DE PERIODONCIA

viviendas natales

SEREMI MINVU REAFIRMA CONTINUIDAD DE POLÍTICA HABITACIONAL Y VALORA ANUNCIO DE PROYECTO DE LEY QUE EXTENDERÍA EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-08-14 at 14

PACTO MAGALLANES: GOBIERNO PREPARA ACUERDO CON EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE Y DETALLA PLAN DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL SECTOR

