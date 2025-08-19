MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

El pacto Cambio por Chile, integrado por el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, presentó como candidatos a Alejandro Riquelme (Republicano), Sabrina Garay (Nacional Libertario), Javiera Calvo (Social Cristiano) y Juan José Srdanovic Arcos (independiente apoyado por Republicanos).

Por su parte, Chile Grande Unido, conformado por Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Demócrata Independiente, inscribió a Jennifer Rojas (RN), Ricardo Hernández (Evópoli), Christian Matheson (independiente en cupo UDI) y Graciela Andrade (independiente en cupo UDI).

Finalmente, el bloque Unida por Chile, que agrupa al Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal, llevará en su lista a Javiera Morales (Frente Amplio), Verónica Aguilar (independiente en cupo PR), Pablo Bussenius (PS) y Francisco Alarcón (PC).

Con estas inscripciones, la región austral entra oficialmente en la carrera electoral, donde figuras con trayectoria y nuevos nombres buscarán representar a Magallanes en la Cámara de Diputados.

