19 de agosto de 2025
MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO
Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.
El pacto Cambio por Chile, integrado por el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, presentó como candidatos a Alejandro Riquelme (Republicano), Sabrina Garay (Nacional Libertario), Javiera Calvo (Social Cristiano) y Juan José Srdanovic Arcos (independiente apoyado por Republicanos).
Por su parte, Chile Grande Unido, conformado por Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Demócrata Independiente, inscribió a Jennifer Rojas (RN), Ricardo Hernández (Evópoli), Christian Matheson (independiente en cupo UDI) y Graciela Andrade (independiente en cupo UDI).
Finalmente, el bloque Unida por Chile, que agrupa al Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal, llevará en su lista a Javiera Morales (Frente Amplio), Verónica Aguilar (independiente en cupo PR), Pablo Bussenius (PS) y Francisco Alarcón (PC).
Con estas inscripciones, la región austral entra oficialmente en la carrera electoral, donde figuras con trayectoria y nuevos nombres buscarán representar a Magallanes en la Cámara de Diputados.
