CONOCE EL TRABAJO DE LA COMISARIA ANA MARÍA NAVARRO EN LA AVANZADA FROTERIZA DE PUERTO WILLIAMS

MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.
Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.