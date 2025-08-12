PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

​Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diversas diligencias por el delito de acoso sexual, tras recibir la denuncia de una adolescente.



“Según los hechos relatados por la víctima, el sujeto la abordó cuando ella se bajó del colectivo y se dirigía hacia el colegio. La acompañó aproximadamente dos a tres cuadras, haciéndole preguntas incómodas con relación a su sexualidad y vida privada. Además, la víctima relató que en mayo le había ocurrido un hecho similar con el mismo sujeto”, indicó la comisaria Paola Pacheco, de la Brisex Punta Arenas.



El imputado de 61 años tiene antecedentes policiales por delitos de similares características, entre ellos, ofensa al pudor y grooming. Fue detenido en el centro de la ciudad por el delito flagrante de acoso sexual en lugares públicos y los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, quedando apercibido del artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de citación por parte de la Fiscalía.



