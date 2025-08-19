Punta Arenas,
19 de agosto de 2025

VETERINARIO MUNICIPAL LLAMA A CONDUCIR CON PRECAUCIÓN TRAS ACCIDENTE CON CABALLOS EN AVENIDA FREI DURANTE EL FIN DE SEMANA

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas, José Luis Carreño, se refirió al grave accidente ocurrido la madrugada del domingo en Avenida Eduardo Frei, donde un automóvil impactó a dos caballos que se encontraban en la calzada oriente, frente a un terreno del Regimiento Pudeto, entre las calles Pedro Bórquez y 1 de Mayo.

El hecho dejó como saldo un vehículo completamente destruido y sacado de circulación, dos caballos muertos y un conductor que huyó del lugar, abandonando el móvil tras el choque. El aviso fue recibido cerca de las 7 de la mañana en la línea 800 de Seguridad Municipal, lo que permitió la rápida llegada de funcionarios de distintas unidades para coordinar las acciones necesarias. Debido a las graves e irreversibles lesiones de los animales, se determinó que la única medida posible era aplicar la eutanasia.

En la entrevista, Carreño explicó la situación y llamó a la comunidad a extremar precauciones en estos escenarios: “disminuyan su velocidad cuando vean caballares y no acercarse a los animales en la vía pública, sino llamar al fono de la municipalidad de patrullaje, la línea 800 de seguridad”.

El veterinario reiteró la importancia de que los conductores mantengan atención en sectores donde puedan presentarse caballos sueltos, ya que estos accidentes no solo ponen en riesgo la vida de los animales, sino también la de las personas involucradas.



MAGALLANES DEFINE A SUS CARTAS: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN INSCRIBEN CANDIDATOS AL CONGRESO

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

​Tres pactos inscribieron listas parlamentarias, mientras que verdes, regionalistas y humanistas quedaron fuera de la contienda.

GABRIELA MISTRAL SERÁ EL ALMA DE LA FERIA DEL LIBRO DINKO PAVLOV 2025

Carlos Flores cofundador de Punta de Fierro

EMPRENDEDOR MAGALLÁNICO SE POSICIONA INTERNACIONALMENTE CON UNA SIDRA FINA Y 100% SOSTENIBLE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARABINEROS DETUVO A DOS PERSONAS POR AMENAZAS DE MUERTE

