VETERINARIO MUNICIPAL LLAMA A CONDUCIR CON PRECAUCIÓN TRAS ACCIDENTE CON CABALLOS EN AVENIDA FREI DURANTE EL FIN DE SEMANA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas, José Luis Carreño, se refirió al grave accidente ocurrido la madrugada del domingo en Avenida Eduardo Frei, donde un automóvil impactó a dos caballos que se encontraban en la calzada oriente, frente a un terreno del Regimiento Pudeto, entre las calles Pedro Bórquez y 1 de Mayo.

El hecho dejó como saldo un vehículo completamente destruido y sacado de circulación, dos caballos muertos y un conductor que huyó del lugar, abandonando el móvil tras el choque. El aviso fue recibido cerca de las 7 de la mañana en la línea 800 de Seguridad Municipal, lo que permitió la rápida llegada de funcionarios de distintas unidades para coordinar las acciones necesarias. Debido a las graves e irreversibles lesiones de los animales, se determinó que la única medida posible era aplicar la eutanasia.

En la entrevista, Carreño explicó la situación y llamó a la comunidad a extremar precauciones en estos escenarios: “disminuyan su velocidad cuando vean caballares y no acercarse a los animales en la vía pública, sino llamar al fono de la municipalidad de patrullaje, la línea 800 de seguridad”.

El veterinario reiteró la importancia de que los conductores mantengan atención en sectores donde puedan presentarse caballos sueltos, ya que estos accidentes no solo ponen en riesgo la vida de los animales, sino también la de las personas involucradas.





