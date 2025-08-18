SENCE MAGALLANES INVITA A LA FERIA DE EMPLEO #HAYVACANTES 2025 EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

​El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) invita a la comunidad a participar en la Feria de Empleo #HayVacantes 2025, un espacio que reunirá a empresas de la región con personas que buscan nuevas oportunidades laborales.



La actividad se desarrollará en formato mixto, combinando instancias presenciales en dos comunas de Magallanes y un espacio virtual para postular a las ofertas disponibles: Punta Arenas: miércoles 20 de agosto, sede INACAP y Puerto Natales: miércoles 27 de agosto, gimnasio Carrera.



Ambas jornadas se realizarán durante la mañana y la tarde, permitiendo a los asistentes interactuar directamente con las empresas participantes que conjunto ofrecerán más de 550 empleos. Paralelamente, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) habilitará un espacio virtual de postulación durante cuatro días, disponible para toda persona mayor de 18 años registrada en la plataforma.



El anuncio de la feria se realizó en Zona Franca y contó con la presencia del Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, quien destacó que “el empleo es una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno y hemos estado desarrollando ferias laborales en todo el país justamente para entregar mejores oportunidades de trabajo a todos los chilenos y chilenas”. Además, informó que su cartera ha impulsado en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca mejorar los subsidios laborales, con especial énfasis en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.



Como novedad, la feria contará con la experiencia “Arma tu Ruta”, que entregará a cada visitante un folleto y acceso a información en línea para planificar su recorrido según su perfil laboral, optimizando tiempos y evitando filas. También se realizarán Talleres de Apresto Laboral en ambas ciudades, donde profesionales del Sence enseñarán a elaborar un currículum efectivo, preparar entrevistas y fortalecer estrategias de búsqueda de empleo.



La directora de Sence Magallanes, Doris Sandoval, explicó que el objetivo de esta versión es potenciar el uso de la Bolsa Nacional de Empleo: “Estamos haciendo un esfuerzo metodológico y estructural para que la feria sea una acción muy efectiva en la búsqueda de empleo”.



Por su parte, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, recalcó la importancia de la preparación previa: “Recordamos a todos los vecinos y vecinas que quieran asistir que deben contar con Clave Única y estar inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo para acceder a las ofertas laborales”.



Las autoridades también recordaron que los postulantes deberán presentar un currículum actualizado. En la feria presencial, la acreditación se realizará al ingreso, entregando un código QR para postular directamente en los stands. Un equipo de apoyo asistirá a quienes necesiten registrarse o digitalizar su currículum en el momento.



La Feria de Empleo #HayVacantes Sence Magallanes 2025 es gratuita y abierta a toda la comunidad. Más información y acceso a las ofertas laborales en www.bne.cl.





