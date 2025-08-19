19 de agosto de 2025
EVÓPOLI MAGALLANES ANTE LA CRISIS EN LA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES BUEN SAMARITANO
Comunicado de prensa.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis que enfrenta la Residencia de Adultos Mayores Buen Samaritano, administrada por FIDE XII. Esta situación pone en riesgo la dignidad y el bienestar de nuestros adultos mayores y, al mismo tiempo, afecta gravemente a los trabajadores de la institución, quienes no han visto respetados sus derechos laborales.
Llamamos al Seremi de Desarrollo Social y Familia junto con la Dirección Regional de SENAMA a asumir con urgencia la búsqueda de soluciones concretas que garanticen el resguardo de los residentes y entreguen certezas a los funcionarios. No es posible seguir en la incertidumbre. Además de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a buscar acciones en apoyo de los trabajadores afectados por este inminente cierre.
Desde Evópoli creemos que es deber del Estado dar respuesta inmediata y responsable, con humanidad y compromiso, para proteger a quienes más lo necesita.
Directiva Regional Evópoli Magallanes
SEREMI MINVU REAFIRMA CONTINUIDAD DE POLÍTICA HABITACIONAL Y VALORA ANUNCIO DE PROYECTO DE LEY QUE EXTENDERÍA EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL
El Seremi de Vivienda y Urbanismo reafirmó que se entregarán 4.500 viviendas en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font. De ellas, 1.200 fueron iniciadas en los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Aparte de este logro, el actual Gobierno dejará 1.400 viviendas en ejecución para la futura administración.
