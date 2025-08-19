EVÓPOLI MAGALLANES ANTE LA CRISIS EN LA RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES BUEN SAMARITANO

​Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis que enfrenta la Residencia de Adultos Mayores Buen Samaritano, administrada por FIDE XII. Esta situación pone en riesgo la dignidad y el bienestar de nuestros adultos mayores y, al mismo tiempo, afecta gravemente a los trabajadores de la institución, quienes no han visto respetados sus derechos laborales.





Llamamos al Seremi de Desarrollo Social y Familia junto con la Dirección Regional de SENAMA a asumir con urgencia la búsqueda de soluciones concretas que garanticen el resguardo de los residentes y entreguen certezas a los funcionarios. No es posible seguir en la incertidumbre. Además de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a buscar acciones en apoyo de los trabajadores afectados por este inminente cierre.





Desde Evópoli creemos que es deber del Estado dar respuesta inmediata y responsable, con humanidad y compromiso, para proteger a quienes más lo necesita.





Directiva Regional Evópoli Magallanes







