DESDE SU EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO, CONSTANZA BARRÍA PLANTEA Y DESTACA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la joven arquitecta magallánica Constanza Barría Vera, reconocida además por su labor en las Damas de Verde, compartió los avances de su propuesta para la creación de un nuevo centro oncológico en Punta Arenas.

El proyecto, que surgió originalmente como su tesis de titulación y que contó con la colaboración de los arquitectos José Luis Subiabre y Andrea Urra, plantea un estudio arquitectónico regional orientado a fortalecer la infraestructura de salud especializada. Su objetivo principal es elevar la respuesta oncológica en Magallanes desde un nivel de mediana a alta complejidad, contribuyendo así a mejorar las condiciones de diagnóstico y tratamiento de los pacientes en la región.

Durante la entrevista, Barría destacó que su propuesta se fundamenta no solo en criterios técnicos y arquitectónicos, sino también en la experiencia adquirida a través de su participación en voluntariados y en su labor con las Damas de Verde, organización dedicada al apoyo de personas en tratamiento contra el cáncer.

La arquitecta también abordó la situación actual de la oncología en Magallanes, señalando los desafíos que enfrenta el sistema y cómo un centro especializado podría marcar una diferencia significativa en la calidad de atención.





​



​

