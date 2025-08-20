Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

20 de agosto de 2025

DESDE SU EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO, CONSTANZA BARRÍA PLANTEA Y DESTACA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS EN MAGALLANES

Buenos días región.

constanzabarria

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la joven arquitecta magallánica Constanza Barría Vera, reconocida además por su labor en las Damas de Verde, compartió los avances de su propuesta para la creación de un nuevo centro oncológico en Punta Arenas.

El proyecto, que surgió originalmente como su tesis de titulación y que contó con la colaboración de los arquitectos José Luis Subiabre y Andrea Urra, plantea un estudio arquitectónico regional orientado a fortalecer la infraestructura de salud especializada. Su objetivo principal es elevar la respuesta oncológica en Magallanes desde un nivel de mediana a alta complejidad, contribuyendo así a mejorar las condiciones de diagnóstico y tratamiento de los pacientes en la región.

Durante la entrevista, Barría destacó que su propuesta se fundamenta no solo en criterios técnicos y arquitectónicos, sino también en la experiencia adquirida a través de su participación en voluntariados y en su labor con las Damas de Verde, organización dedicada al apoyo de personas en tratamiento contra el cáncer.

La arquitecta también abordó la situación actual de la oncología en Magallanes, señalando los desafíos que enfrenta el sistema y cómo un centro especializado podría marcar una diferencia significativa en la calidad de atención.




constanzabarria

DESDE SU EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO, CONSTANZA BARRÍA PLANTEA Y DESTACA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE AVANZA EN DIÁLOGO CON EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE PARA SELLAR UN ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN MAGALLANES

Leer Más

​En Punta Arenas, la ministra Maisa Rojas anunció que, junto a empresas del sector de hidrógeno verde y organizaciones de la sociedad civil, se dio inicio al proceso para suscribir un Acuerdo de Producción Limpia (APL) enfocado en la protección de la avifauna vulnerable de la región.

​En Punta Arenas, la ministra Maisa Rojas anunció que, junto a empresas del sector de hidrógeno verde y organizaciones de la sociedad civil, se dio inicio al proceso para suscribir un Acuerdo de Producción Limpia (APL) enfocado en la protección de la avifauna vulnerable de la región.

CieloMagallanes-1500x936
nuestrospodcast
detenidoreferencial

“NADIE SE RÍE DE MÍ”: CONDENAN A 7 AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE APUÑALÓ A COMPAÑERO EN TALLER MECÁNICO DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
detenidoreferencial

“NADIE SE RÍE DE MÍ”: CONDENAN A 7 AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE APUÑALÓ A COMPAÑERO EN TALLER MECÁNICO DE PUNTA ARENAS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
jornadaspws

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y ONG PWS FIRMAN CONVENIO EN APOYO A LAS JORNADAS

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
saludcpu

ENCUENTRO DE CUIDADORES ABORDARÁ LA ALIMENTACIÓN PALIATIVA EN EL HOSPITAL CLÍNICO ESTE 20 DE AGOSTO DESDE LAS 14.30HRS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250