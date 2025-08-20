FAMILIAS DE ACOGIDA Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO

El cambio en el paradigma de lo que representan los niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra sociedad, ha sido el primer paso a lo largo de la historia para el resguardo de sus derechos. La transición de objetos a sujetos, implica reconocerlos como individuos con derechos propios, capaces de ejercerlos y participar activamente en la sociedad, en lugar de ser simplemente receptores pasivos de protección.

Lo anterior, implica el deber del Estado de Chile en cumplir con sus obligaciones de promover, reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA. En nuestro país, los derechos de la niñez e infancia son reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990 por Chile, y la actual Constitución Política de la República. Asimismo, es la Ley Nº 21.430 promulgada el 2022, el marco legislativo que protege y resguarda sus derechos.

Dicha normativa, establece un Sistema de Protección Integral para los niños, niñas y adolescentes que viven en el país, reconociéndolos como sujetos de derechos y promoviendo su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social.

Sobre ello, María Paz Ormazábal, trabajadora social del Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales, explicó que "la idea es que entendamos como sociedad, cuál es nuestra responsabilidad respecto a este cambio de paradigma y cómo podemos contribuir. Hoy las leyes no están vinculadas a agentes pasivos, sino que entendemos que los niños, niñas y jóvenes son parte de la sociedad civil y son sujetos de protección".

Familias de Acogida Especializada

El Programa FAE de Puerto Natales, pertenece a la oferta programática del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y es administrado por Fundación Mi Casa. Trabaja con lactantes, niños, niñas y adolescentes de alta vulnerabilidad, quienes deben ser separados de sus familias de origen por orden de un Tribunal. Debido a ello, el Programa busca e instala al menor en una familia de acogida por un periodo transitorio, resguardando su derecho a vivir en familia y evitando su ingreso en una residencia.

FAE Puerto Natales tiene cobertura en toda la comuna, incluyendo las localidades rurales como Puerto Edén, Seno Obstrucción, Villa Renoval y Villa Dorotea; así como también en la comuna de Torres del Paine. Cabe destacar que FAE siempre se encuentra en búsqueda de nuevas familias que quieran hacerse cargo de los cuidados temporales de un NNA.

"Todos como sociedad civil tenemos la capacidad de promover, proteger y educar; es ahí donde podemos hacer los cambios", concluyó la trabajadora social.

Aquellos que estén interesados en vincularse como familias de acogida pueden llamar a los teléfonos 612-270357/+569 87162100, escribir al correo [email protected], o visitar la oficina ubicada en Yungay 356.

​

