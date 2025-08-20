Punta Arenas,
20 de agosto de 2025

ALTO INTERÉS DE POSTULANTES MOTIVA NUEVA CAPACITACIÓN PARA POSTULAR AL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SERPAT

​El encuentro para conocer detalles de la convocatoria 2025, así como para plantear dudas e inquietudes se efectuará este jueves 21 de agosto a las 15:30 horas (Magallanes).

FPC_Portal_2025
Dado el alto interés que generó la capacitación abierta realizada la semana pasada, la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) ha gestionado una nueva instancia para quienes estén interesados en postular al Fondo del Patrimonio Cultural.

El encuentro para conocer detalles de la convocatoria 2025, así como para plantear dudas e inquietudes se efectuará este jueves 21 de agosto a las 15:30 horas (Magallanes). A cargo de la profesional de la Unidad de Fomento del Patrimonio del Serpat, Fabiola Contreras, se realizará de manera online a través de la plataforma Zoom, en el enlace: 

ID de reunión:  859 1063 6683/ Código de acceso: 918465
 
Este fondo concursable de financiamiento público está destinado a beneficiar el patrimonio cultural en todas sus formas, aportando recursos para "la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas".

 
El Concurso Regional -cuya convocatoria cierra el 29 de agosto- promueve la presentación de acciones en 4 categorías: Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal (monto máximo por proyecto: $15.000.000), Organización y producción de encuentros referidos al patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $15.000.000) y Recursos digitales o audiovisuales referidos al patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto (monto máximo por proyecto: $10.000.000)

 
En tanto, el plazo para presentar iniciativas al Concurso Nacional termina el 30 de septiembre, considera 3 líneas de financiamiento: Intervención en inmuebles con protección oficial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras), Intervención en inmuebles sin protección oficial asociados a patrimonio cultural mueble, a patrimonio cultural de pueblos originarios o inherentes a un elemento de patrimonio cultural inmaterial (monto máximo por proyecto: $35.000.000 en diseño y $85.000.000 para ejecución de obras) y Adquisición de equipamiento técnico y/o científico especializado para la gestión, preservación o salvaguardia del patrimonio cultural (monto máximo por proyecto: $40.000.000).

 

Ganadores regionales


En la convocatoria del año pasado se adjudicaron fondos del Concurso Nacional al proyecto "Restauración y limpieza general de fachadas Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos, Cementerio Municipal de Punta Arenas" presentado por dicha entidad. 


A su vez, en el Concurso Regional resultaron ganadores los proyectos: "Cuentero de tradiciones y oficios del campo: aprendiendo del modo de vida torrepainino desde la primera infancia" de Macarena Fernández Génova; "Reconstruyendo historias patrimoniales a través del juego" de Verónica Soto Durán y "Cementerio de Cerro Castillo: El viejo manzano, las cruces extraviadas y los nombres olvidados" de Sebastián Vidal Campos.


En tanto, en marzo de este año culminó el proyecto "Levantamiento Arquitectónico del puesto ganadero Las Flores: referente de construcción en adobe en Torres del Paine, Magallanes" (en la foto), iniciativa financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural 2022, a cargo de Nicolás Recabarren, Laura Villanueva y Macarena Fernández.


Bases y detalles disponibles en: 
 
Para consultas, escribir a [email protected] 


"HABLEMOS DE PENSIONES": CICLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL SE ESTRENARÁ EL 25 DE AGOSTO EN POLAR COMUNICACIONES, MEDIOS REGIONALES DE MAGALLANES Y AYSÉN

MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE

​Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.

DELEGADO PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA DESTACA GESTIÓN DE CARABINEROS EN CUENTA PÚBLICA 2024 DE LA 2ª COMISARÍA DE PUERTO NATALES

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INVITA A TRABAJADORES CON EXPERIENCIA EN EL OFICIO A CERTIFICARSE COMO INSTALADOR ELÉCTRICO CLASE D

EXPERIENCIA DE MOVIMIENTO DE MÁSCARAS IMPARTIDA POR JAIME LORCA CULMINÓ CON SATISFACTORIAS PUESTAS EN ESCENA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

