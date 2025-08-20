CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y ONG PWS FIRMAN CONVENIO EN APOYO A LAS JORNADAS

​En un gesto de compromiso social y colaboración interinstitucional, el Club de Leones Cruz del Sur ha firmado un convenio de cooperación con la ONG PWS, organización dedicada al desarrollo del hockey en la región, con el propósito de fortalecer las acciones solidarias en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Durante la ceremonia de firma, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez, destacó el valor de esta alianza: “Hoy día hemos firmado un convenio nuevamente con la agrupación PWS, que es de hockey, y que se suman con entusiasmo a apoyar nuestras obras benéficas.”

Por su parte, Domingo Orlando Vera, director de la ONG PWS, subrayó la relevancia del acuerdo para su institución: “Para nosotros es muy importante firmar este convenio con el Club de Leones porque es una institución arraigada en la zona, con un profundo trabajo de caridad y solidaridad. Las Jornadas ya no son solo por el niño impedido, sino por la rehabilitación de toda la Patagonia, porque realmente se atiende a mucha gente de distintas localidades.”

Como parte del compromiso adquirido, PWS participará activamente en el Torneo Nacional por la Rehabilitación, que se realizará en octubre en la pista de Zona Austral de Punta Arenas. Este evento deportivo reunirá a equipos y jugadores de todo el país, incluyendo invitados especiales desde Concepción, y se llevará a cabo gracias a un esfuerzo conjunto entre la administración del recinto franco, el Club de Leones y la ONG PWS.

Los fondos recaudados a través de las inscripciones al torneo, junto con las actividades de colecta que ya comenzaron en diversos clubes deportivos, serán destinados íntegramente a las Jornadas por la Rehabilitación. La campaña solidaria se extenderá hasta el 25 de octubre, fecha en que se celebrará el esperado evento que año a año moviliza a la comunidad magallánica y patagónica en torno a la solidaridad y el amor al prójimo.



