Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de agosto de 2025

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

​El proyecto contempla deducciones por gastos de arriendo y educación, así como una mejora sustantiva en el sistema de pago de contribuciones para adultos mayores, fijando un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales.

seremihaciendamagallanes

​El Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, valoró el ingreso al Congreso del proyecto de ley que introduce un conjunto de medidas tributarias en beneficio de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas, calificándolo como “un impulso concreto al bolsillo de las familias y un estímulo real para el emprendimiento en nuestra región y en todo el país”.

El proyecto contempla deducciones por gastos de arriendo y educación, así como una mejora sustantiva en el sistema de pago de contribuciones para adultos mayores, fijando un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales. Además, se posterga el proceso de reevaluó de bienes raíces no agrícolas hasta 2027, entregando más certezas a los contribuyentes.

En el ámbito de las Pymes, la iniciativa crea la “Ruta del Emprendimiento”, que facilita la formalización y reduce la carga tributaria para más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Entre sus medidas destacan el régimen tributario transparente —que exime del impuesto de primera categoría a las utilidades retiradas por los dueños—, un régimen transitorio simplificado para nuevos emprendimientos, y la creación del “monotributo social” para pequeños negocios pertenecientes al 80% del Registro Social de Hogares.

“Estamos hablando de beneficios que en Magallanes tendrán un impacto real: familias que arriendan podrán descontar parte importante de ese gasto, adultos mayores con pensiones bajas tendrán un alivio en el pago de sus contribuciones, y cientos de emprendedores verán simplificado y reducido el costo de formalizar su actividad. Esto es avanzar hacia un desarrollo inclusivo”, afirmó el Seremi Vargas Riquelme.

La propuesta, que representa un costo fiscal anual cercano a US\$ 1.000 millones, será financiada mediante ajustes a los impuestos personales de altos ingresos, cambios al régimen de fondos de inversión y modificaciones al impuesto a las herencias y donaciones.

seremihaciendamagallanes

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
El ciclo logístico era constante llegando ayuda en barcazas para ser distribuidos

LA ARMADA DE CHILE A 30 AÑOS DEL “TERREMOTO BLANCO”

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
getinfancianatales

DÍA DE LA NIÑEZ SE CELEBRÓ CON UNA EXITOSA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
COGRID GPH 2

PREPARATIVOS EN SEGURIDAD PARA GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN SU 50° EDICIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909