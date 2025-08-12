SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

​El Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, valoró el ingreso al Congreso del proyecto de ley que introduce un conjunto de medidas tributarias en beneficio de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas, calificándolo como “un impulso concreto al bolsillo de las familias y un estímulo real para el emprendimiento en nuestra región y en todo el país”.



El proyecto contempla deducciones por gastos de arriendo y educación, así como una mejora sustantiva en el sistema de pago de contribuciones para adultos mayores, fijando un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales. Además, se posterga el proceso de reevaluó de bienes raíces no agrícolas hasta 2027, entregando más certezas a los contribuyentes.



En el ámbito de las Pymes, la iniciativa crea la “Ruta del Emprendimiento”, que facilita la formalización y reduce la carga tributaria para más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Entre sus medidas destacan el régimen tributario transparente —que exime del impuesto de primera categoría a las utilidades retiradas por los dueños—, un régimen transitorio simplificado para nuevos emprendimientos, y la creación del “monotributo social” para pequeños negocios pertenecientes al 80% del Registro Social de Hogares.



“Estamos hablando de beneficios que en Magallanes tendrán un impacto real: familias que arriendan podrán descontar parte importante de ese gasto, adultos mayores con pensiones bajas tendrán un alivio en el pago de sus contribuciones, y cientos de emprendedores verán simplificado y reducido el costo de formalizar su actividad. Esto es avanzar hacia un desarrollo inclusivo”, afirmó el Seremi Vargas Riquelme.



La propuesta, que representa un costo fiscal anual cercano a US\$ 1.000 millones, será financiada mediante ajustes a los impuestos personales de altos ingresos, cambios al régimen de fondos de inversión y modificaciones al impuesto a las herencias y donaciones.



