“9 AÑOS NO ES UNA JUSTIFICACIÓN”: CONTADOR ADOLFO CANALES SOBRE LA RENUNCIA DE ETCHEBERRY DEL SII EN MEDIO DE POLÉMICA POR EL NO PAGO DE CONTRIBUCIONES

Esta mañana, en una entrevista concedida al programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el contador Adolfo Canales Guentelican se refirió a la renuncia del ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, tras conocerse su situación de no pago de contribuciones.

Canales fue enfático al señalar que este caso revela una problemática mayor que afecta especialmente a los adultos mayores en Chile. “Se ha elevado mucho en los últimos años, es un impuesto al patrimonio que afecta lo que tiene la persona… en algunos casos han habido casos del 200% en contribuciones cuando los sueldos y pensiones son bajas”, afirmó el contador, aludiendo a lo que considera una carga tributaria desproporcionada.

Durante la conversación, también recalcó el impacto humano de esta situación. “Lo peor que le puede pasar a un adulto mayor es tener que pagar la propiedad por no poder pagar las contribuciones”, agregó, visibilizando la contradicción entre el derecho a la vivienda y las exigencias fiscales que muchas veces superan la capacidad de pago de los contribuyentes más vulnerables.

Respecto a la figura de Etcheberry, quien estuvo a la cabeza del SII durante nueve años, Canales no ocultó su crítica: “Es una contradicción vital que el director del SII durante 9 años no haya regularizado el tema de las contribuciones adecuadamente”. Asimismo, cuestionó los argumentos del actual ministro de Hacienda, Mario Marcel: “En un momento el ministro Marcel dijo que tenía motivos plausibles, pero 9 años no es una justificación…”, expresó.

