EN LA QUINCENA DE AGOSTO EJECUTIVO PATROCINARÁ INICIATIVA PARLAMENTARIA DE LEY DE TITULARIDAD, ENTRE OTROS PUNTOS ACORDADOS EN LA AGENDA CORTA DEL GREMIO DOCENTE

Tras reunirse con la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el Colegio de Profesoras y Profesores, a través de su Presidente Mario Aguilar, informó que “el Gobierno tomó la decisión de patrocinar un proyecto de iniciativa parlamentaria, ya ingresado, respecto a la Ley de Titularidad Docente, con algunas indicaciones”.

El líder gremial docente señaló “le pedimos que a más tardar, en la primera quincena de agosto, ya esté el patrocinio operando, de manera tal que el proyecto pueda tener la agilidad necesaria para que, antes del fin de año, esté aprobado. Para nosotros es muy importante. Lo mismo respecto a los oficios, que aclaran distintos temas”.

Entre esos temas, Mario Aguilar detalló “las tareas de inclusión; las horas no lectivas que señala claramente que no procede obligar a docentes a reemplazar en su horario no lectivo a profesores que estén ausentes. Eso no procede y va a salir un oficio de esa línea; las temáticas que tienen que ver con la evaluación docente, el reglamento que incorpore la eximición de colegas que estén a tres años o menos de jubilar; otros cambios que tienen que ver con bajar la carga de trabajo de la evaluación docente, son también cuestiones importantes, porque además esto tiene tramitación en Contraloría con lo que se alarga. Por lo tanto, queremos que eso esté resuelto ojalá antes de fin de año”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores agregó “se nos entregó un calendario y esperamos que obviamente se vaya cumpliendo. Durante julio y la primera quincena de agosto deberá efectivizarse la mayoría de estos asuntos, incluyendo el proyecto de ley que se activa de la ley de Titularidad, que ya sabemos que es un proyecto que la gente está esperando”.

Por último, Mario Aguilar reiteró “le expresamos la necesidad de que esto se implemente rápido, los proyectos de ley, las modificaciones reglamentarias, los oficios, salgan ya prontamente, porque hay una expectativa lógica, natural de nuestros colegas, respecto a que estos problemas vayan teniendo solución rápida. En particular, el proyecto de titularidad, que es una cuestión muy esperada, un asunto muy esperado”.

