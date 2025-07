DENUNCIA COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

Sr. Jaime Gajardo, Ministro de Justicia

Sr. Ruben Perez, Director Nacional (s) de Gendarmería

Presentes

Como familiares y amigos de privados de libertad en Punta Arenas, constituidos como organización comunitaria el 23 de abril del 2024 bajo el nombre de "Agrupación sueños de libertad" dejamos constancia de un grave hecho ocurrido el 15 de julio en el Centro Penitenciario de la comuna. Ese día la agrupación asistió a una reunión programada por la Ley del Lobby con las máximas autoridades en materia Penitenciaria de la Región de Magallanes. Uno de los puntos abordados fue la compleja situación médica que afecta a Agustín Muñoz de 27 años de edad.

Durante el 2019 Agustín tuvo un accidente automovilístico que cambió su vida. Perdió la mitad del cráneo (craneotomía en el hemisferio izquierdo), quedó con una fijación de titanio desde el cráneo a la cuarta vértebra cervical, quedó con hemiplejia en el lado derecho, y desde su ingreso a la cárcel ha resurgido un cuadro de epilepsia. El 17 de enero del 2024 ingresó como privado de libertad, tras una serie de gestiones hechas por su madre (Beatriz Muñoz) el Juzgado de Garantías de Punta Arenas ordenó medidas de resguardo en abril y en mayo del 2024. En diciembre del 2024 el Alcaide (s) y Beatriz Navarro sostuvieron una audiencia, encuentro en que se dejó constancia del constante hostigamiento de funcionarios, en particular del señor Ronald Moya. En junio del presente año Agustín fue trasladado al hospital, el gendarme que lo acompañó fue Ronald Moya, en ese episodio Agustín entra al baño con un grillete en uno de sus pies, al momento de salir del baño el gendarme lo tira y Agustín cae, el episodio fue presenciado por una enfermera y Beatriz deja constancia en el Hospital. Durante la reunión con las autoridades Beatriz expone nuevamente los antecedentes médicos con el fin de agilizar la entrega de una receta médica para tratar una inflamación en su cabeza, tras varias noches con escalofríos y fiebre, Agustín ha preferido no dar aviso al personal de gendarmería ya que le recriminan que se queja por todo, y dada su condición de salud solo puede tomar paracetamol y tapsin en sobre. El deterioro de Agustín es evidente, pero también señala que está bien en el módulo que está.

Dicha reunión terminó alrededor de las 11:30 horas. Alrededor de las 14:40 hrs la directora de la Agrupación Karen Barría entró al Centro Penitenciario a hablar con Agustín en su calidad de abogada, allí él relata que antes pasó el Alcaide, sr. Edgardo Pérez, a raíz de la solicitud hecha por la madre horas antes. Según el relato de Agustín el Alcaide le advirtió que "Si sigue reclamando a su madre lo van a sancionar y cambiar de módulo". Posteriormente también los funcionarios Meza y Arriagada le señalaron "deja de estar webiando por los tapsin". Estas recurrentes amenazas frente a un privado de libertad que además padece el deterioro de salud física y mental como la de Agustín empeora enormemente su situación y se aleja notablemente de lo que se espera de un buen funcionario público.



Nuestros esfuerzos están dirigidos a la construcción de procesos de bienestar para la población penitenciaria, para ello se requiere voluntad de las partes, lo que nos toca constatar es la destrucción de esa posibilidad. Dado el delicado estado de salud del privado de libertad requerimos que se inicie una investigación, no podemos aceptar que una autoridad y funcionarios tengan un actuar que se aleja del código de ética de gendarmería, de los deberes que rigen el actuar de los funcionarios de la institución como lo es el trato digno a las personas que están bajo su cargo, apartándose completamente de la probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.







Como agrupación, expresamos que no permitiremos abusos de poder por parte de funcionarios del recinto penitenciario. Esta posición cobra aún mayor importancia considerando un contexto de cuestionamiento público a las autoridades penitenciarias, especialmente cuando las denuncias involucran a figuras de autoridad. En lo particular la situación vivida por Agustin y su madre es grave, no es aceptable que después de una reunión de trabajo sea amenazado por la autoridad del Centro Penitenciario.







Confiamos plenamente en Agustín y queremos destacar que las personas privadas de libertad viven en una situación de constante vulnerabilidad. En muchos casos, sus voces no son escuchadas ni sus testimonios considerados creíbles frente a los dichos de un funcionario. Por eso, como agrupación, asumimos el compromiso de ser una voz de quienes hoy se encuentran privados de libertad, defendiendo sus derechos y su dignidad, denunciando cualquier acto de injusticia o abuso, y dejamos constancia que también nos encontramos preocupados por posibles represalias contra nuestros familiares por ser dicha voz.

Acordamos con usted Ministro que lo más importante es que el sistema institucional funcione, qué se investigue lo que se tenga que investigar y que nadie esté sobre la ley.







Agrupación de familiares y amigos de privados de libertad "Sueños de Libertad".

65.240.451-0

Punta Arenas

​