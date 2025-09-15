ENCERRADOS Y CON FOGÓN ENCENDIDO: DENUNCIAN MALTRATO DE PERROS EN PUNTA ARENAS

Una joven de Punta Arenas denunció un grave caso de posible maltrato animal, luego de encontrar a varios perros en riesgo de morir asfixiados en un predio del sector de Barrio Industrial.

En conversación con el diario El Pingüino, Fernanda Palma, la denunciante, señaló que el hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando notó olor a humo proveniente del predio.

Al ir a verificar la situación, se encontró con que varios perros estaban encerrados dentro de un contenedor junto a un fogón encendido.

"Dentro del contenedor había jaulas con perros y una lata con carbones encendidos que estaba generando humo en un espacio sellado. Si yo no hubiera ingresado, probablemente los perros habrían muerto", declaró la mujer.

Finalmente, el caso fue reportado a la Policía de Investigaciones (PDI). No obstante, la fundación Mascota Alerta afirmó que "aunque el delito estaba en flagrancia, no consiguieron una orden para ingresar por parte del fiscal de turno".

Asimismo, agregaron: "Nuestra fundación dio aviso a la Municipalidad para que acudiera con personal veterinario y revisara el estado de salud de los animales".

Fuente: 24horas.cl

​



​



​

