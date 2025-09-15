Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

ENCERRADOS Y CON FOGÓN ENCENDIDO: DENUNCIAN MALTRATO DE PERROS EN PUNTA ARENAS

​"Había jaulas con perros y una lata con carbones encendidos generando humo. Si no hubiera entrado, probablemente habrían muerto", expresó la denunciante.

Denuncia_maltrato_animal_en_Punta_Arenas

Una joven de Punta Arenas denunció un grave caso de posible maltrato animal, luego de encontrar a varios perros en riesgo de morir asfixiados en un predio del sector de Barrio Industrial.

En conversación con el diario El Pingüino, Fernanda Palma, la denunciante, señaló que el hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando notó olor a humo proveniente del predio.

Al ir a verificar la situación, se encontró con que varios perros estaban encerrados dentro de un contenedor junto a un fogón encendido.

"Dentro del contenedor había jaulas con perros y una lata con carbones encendidos que estaba generando humo en un espacio sellado. Si yo no hubiera ingresado, probablemente los perros habrían muerto", declaró la mujer.

Finalmente, el caso fue reportado a la Policía de Investigaciones (PDI). No obstante, la fundación Mascota Alerta afirmó que "aunque el delito estaba en flagrancia, no consiguieron una orden para ingresar por parte del fiscal de turno".

Asimismo, agregaron: "Nuestra fundación dio aviso a la Municipalidad para que acudiera con personal veterinario y revisara el estado de salud de los animales".

Fuente: 24horas.cl 




MUNICIPIO COMENZÓ A PREPARAR EL PARQUE MARÍA BEHETY PARA LAS FIESTAS PATRIAS

DETIENEN A CIUDADANO EXTRANJERO POR PORTE DE ARMA BLANCA Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD EN PUNTA ARENAS

​El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, entregó inicialmente una identidad falsa al ser fiscalizado por la Prefectura de Magallanes.

​El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, entregó inicialmente una identidad falsa al ser fiscalizado por la Prefectura de Magallanes.

Paola Valenzuela, Liset Hauffman, Carolina Núñez, Jessica Vásquez, Nicole Aránguiz, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Valentín Aguilera

EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI MAGALLANES ACREDITADAS COMO EXPERTAS 2 Y EXPERTAS 1 EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Visor dieciochero

VISOR DIECIOCHERO SIGUE SUMANDO LAS ACTIVIDADES DE MAGALLANES PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS

MAGALLANES: 67 CONCESIONES DE SALMÓN VIGENTES ESTÁN EN PELIGRO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC CUESTIONO AJUSTE PRESUPUESTARIO A LOS GOBIERNOS REGIONALES: "DEBE APLICARSE CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA"

