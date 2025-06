609 VEHÍCULOS CON CARGA HAN SIDO CONTROLADOS EN CONJUNTO ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y EL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

​“A partir de este año, se sumó el control de vehículos de carga al Plan Calles Protegidas, lo que considera la interacción con otras instituciones del Estado para ejecutar los operativos focalizados. Es por ello que hoy nos encontramos junto con el equipo de la división de Fiscalización de la seremitt y con inspectores del Servicio de Impuestos Internos para realizar esta labor preventiva”, señaló el secretario de la cartera regional Alejandro Goich en el punto de fiscalización de camiones en el kilómetro 13 de la ruta 9 Norte de Punta Arenas.



“Verificamos el cumplimiento de las normativas de Transportes y la Ley de Tránsito, como es el porte de la licencia de conducir exigida, revisión técnica, permiso de circulación y toda la documentación que requiere este tipo de vehículos”, agregó Goich.



Desde abril de este año, se han realizado 8 operativos de control junto al Servicio de Impuestos Internos (SII) de nuestra región. En estas jornadas se han revisado 609 vehículos de carga, entre ellos 263 camiones (tracto-camiones, semirremolques, camiones tolva, camiones de carga peligrosa, entre otros). Se incluyen otro tipo de vehículos que de igual manera trasladan carga como camionetas, furgones, minibuses, camiones pequeños tipo porter, etc.



“Estamos controlando todos los vehículos de carga de mercadería, activos fijos, etc. Nos fijamos que porten la documentación respectiva que acredita el origen y destino de la carga ya sean boletas, facturas, etc. Todo lo que acredite quién es el dueño de la carga”, explicó Cecilia Rojas, jefa de Cumplimiento Tributario en Terreno del SII.



Hasta el 10 de junio se han entregado 53 boletas de citación al juzgado de policía local por la división de Fiscalización de la seremitt, lo que representa una tasa de infracción del 15% respecto de los vehículos contralados.



En total, la división de Fiscalización de la seremitt ha realizado 10 mil controles en lo que va del año, tanto en Punta Arenas como en el resto del territorio y también en colaboración con otras instituciones como Carabineros, seremi de Seguridad Pública, inspectores municipales y otros.