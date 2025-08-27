Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de agosto de 2025

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL FORTALECE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EN MAGALLANES

El director de la BCN, Diego Matte Palacios, se encuentra encabezando en Punta Arenas la firma de convenios con la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

directormatte

El Director de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), Diego Matte Palacios, está llevando a cabo una nutrida agenda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena –la que se extenderá hasta este 27 de agosto- que incluye diversas actividades académicas, culturales y de vinculación con medios regionales, además de la firma de importantes convenios de cooperación.

Convenio UMAG

Los encuentros comenzaron este lunes 25 de agosto con la firma del convenio marco de colaboración entre la BCN y la Universidad de Magallanes (UMAG), a través de su Instituto de la Patagonia. La jornada contempló una visita al Museo del Recuerdo, donde se abordaron posibilidades de cooperación en torno al patrimonio histórico y documental, y culminó con una ceremonia en la rectoría de la universidad encabezada por el rector José Maripani. Acompañó al Director Matte el investigador del Departamento de Estudios de la Biblioteca y contraparte del convenio, Mauricio Phelan.

El acuerdo permitirá un intercambio de bases de datos científicas y colecciones vinculadas a la investigación antártica, además de la posibilidad de compartir información geoespacial y territorial, con el fin de fortalecer la asesoría parlamentaria con insumos técnicos de alto nivel. También abre un espacio de colaboración en el desarrollo de investigaciones conjuntas, actividades académicas y de extensión universitaria.

"Esta visita es un hito muy relevante. Estamos contentos y con altas expectativas de acercar el desarrollo científico y académico que se genera en esta región al trabajo del Congreso Nacional. Queremos que la Biblioteca sea un puente que comunique este conocimiento con la labor legislativa, aportando a una visión de futuro y de desarrollo para el país", señaló nuestro Director, Diego Matte Palacios, tras la firma del acuerdo con la UMAG.

Ese mismo día, Matte sostuvo un encuentro con el Premio Nacional de Historia, Mateo Martinić Beroš, fundador del Instituto de la Patagonia, con quien compartió una extensa conversación sobre la geografía subantártica y antártica, la historia regional y los alcances de la cooperación institucional.

La agenda continuó el martes 26 de agosto con una entrevista en el matinal de El Pingüino TV, donde el director de la BCN destacó los convenios y el rol de la Biblioteca como puente entre la ciencia y el trabajo parlamentario. Posteriormente, realizó una visita al Museo Nao Victoria y al Museo Maggiorino Borgatello, reconocido por sus colecciones patrimoniales y su sección dedicada a la Antártica.

Acuerdo con el INACH

Finalmente, este miércoles 27 de agosto, en dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH), se concretará la firma de un convenio marco de colaboración, ceremonia que contará con la presencia de ambos directores, Diego Matte Palacios y Gino Casassa Rogazinski. El acuerdo establecerá un marco de cooperación en materias científicas, tecnológicas y de difusión patrimonial, orientado a fortalecer el debate legislativo sobre los desafíos ambientales, geopolíticos y de soberanía en el continente blanco. 

La ceremonia incluirá un punto de prensa y una reunión de trabajo con autoridades parlamentarias de la región, donde se abordarán los principales retos en materia de cambio climático, biodiversidad, soberanía y cooperación internacional en la Antártica.


servelvoto

EL TABLERO POLÍTICO MAGALLÁNICO SE MUEVE: CANDIDATURAS CAÍDAS Y SORPRESAS MARCAN LA INSCRIPCIÓN A DIPUTADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

Leer Más

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

RB 1
nuestrospodcast
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909