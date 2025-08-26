26 de agosto de 2025
ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES
Con la presencia de representantes de establecimientos educacionales, jardines infantiles y funcionarios del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, se realizó en Puerto Natales una jornada de capacitación sobre el Seguro Escolar, regulado por el Decreto Supremo N° 313 y la Ley 16.744.
La actividad, encabezada por la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas González, en coordinación con el hospital local, reunió a 29 representantes de colegios y jardines infantiles y a 30 funcionarios del centro asistencial en el auditorio del recinto.
“En el Instituto de Seguridad Laboral trabajamos para que el Seguro Escolar se implemente correctamente y beneficie a todos los niños, niñas y jóvenes. Esta capacitación fortalece la colaboración entre los equipos de salud y educación, permitiendo una respuesta rápida y eficaz cuando los estudiantes enfrentan situaciones de riesgo durante sus actividades escolares”, señaló la autoridad del ISL.
La jornada permitió aclarar dudas, compartir experiencias y reforzar la coordinación entre educación y salud, con miras a entregar un mejor servicio a las comunidades escolares de la región.
“Es sumamente importante que podamos difundir el uso y ventajas del Seguro Escolar, que es administrado por el ISL, ya que existe una subutilización de este, en gran parte, debido a desconocimiento por parte de los usuarios y de la comunidad en general. El Seguro Escolar da cobertura completa a las y los estudiantes de un establecimiento reconocido por el Estado ante la ocurrencia de algún accidente con ocasión de los estudios o de su práctica profesional. Por tanto, es necesario continuar realizando estas jornadas y promover el uso de este beneficio”, destacó la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga.
El Seguro Escolar protege a todos los estudiantes desde sala cuna hasta la práctica profesional, ya sean establecimientos públicos, particulares subvencionados o privados reconocidos por el Estado. Su cobertura incluye atención médica gratuita en caso de accidentes durante actividades escolares o en los trayectos directos, garantizando así la salud y seguridad de niños, niñas y jóvenes en todo el país.
