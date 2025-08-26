Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

​La actividad, encabezada por la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas González, en coordinación con el hospital local, reunió a 29 representantes de colegios y jardines infantiles y a 30 funcionarios del centro asistencial en el auditorio del recinto.

islnatales

​Con la presencia de representantes de establecimientos educacionales, jardines infantiles y funcionarios del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, se realizó en Puerto Natales una jornada de capacitación sobre el Seguro Escolar, regulado por el Decreto Supremo N° 313 y la Ley 16.744.

 
La actividad, encabezada por la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas González, en coordinación con el hospital local, reunió a 29 representantes de colegios y jardines infantiles y a 30 funcionarios del centro asistencial en el auditorio del recinto.

 
“En el Instituto de Seguridad Laboral trabajamos para que el Seguro Escolar se implemente correctamente y beneficie a todos los niños, niñas y jóvenes. Esta capacitación fortalece la colaboración entre los equipos de salud y educación, permitiendo una respuesta rápida y eficaz cuando los estudiantes enfrentan situaciones de riesgo durante sus actividades escolares”, señaló la autoridad del ISL.

 
La jornada permitió aclarar dudas, compartir experiencias y reforzar la coordinación entre educación y salud, con miras a entregar un mejor servicio a las comunidades escolares de la región.

 
“Es sumamente importante que podamos difundir el uso y ventajas del Seguro Escolar, que es administrado por el ISL, ya que existe una subutilización de este, en gran parte, debido a desconocimiento por parte de los usuarios y de la comunidad en general. El Seguro Escolar da cobertura completa a las y los estudiantes de un establecimiento reconocido por el Estado ante la ocurrencia de algún accidente con ocasión de los estudios o de su práctica profesional. Por tanto, es necesario continuar realizando estas jornadas y promover el uso de este beneficio”, destacó la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga.

 
El Seguro Escolar protege a todos los estudiantes desde sala cuna hasta la práctica profesional, ya sean establecimientos públicos, particulares subvencionados o privados reconocidos por el Estado. Su cobertura incluye atención médica gratuita en caso de accidentes durante actividades escolares o en los trayectos directos, garantizando así la salud y seguridad de niños, niñas y jóvenes en todo el país.

CUENTA PÚBLICA SML

AVANCES EN PROCEDIMIENTOS PERICIALES Y PROYECTOS ABORDÓ DIRECTOR REGIONAL DEL SML EN CUENTA PÚBLICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CONAF INAUGURAN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

CN 8
nuestrospodcast
accidentepuqvolcamiento

TRES HOMBRES RESULTAN HERIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
centropenitpuntaarenas

INTERNO FALLECE AL INTERIOR DEL PENAL DE PUNTA ARENAS TRAS REGRESAR DE SALIDA DOMINICAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN 2025 (8)

UN CENTENAR DE ADULTOS MAYORES PARTICIPAN DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250