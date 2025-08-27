Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

PRONÓSTICO PARA ESTE MIÉRCOLES: LLUVIAS EN MAGALLANES Y VIENTOS DE HASTA 80 KM/H EN PUNTA ARENAS

​La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones se concentrarán en Torres del Paine, mientras que en Punta Arenas se esperan ráfagas de viento entre 60 y 80 km/h. En Santiago, en tanto, se prevé una jornada soleada.

lluviapuq

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones se concentrarán en Torres del Paine, mientras que en Punta Arenas se esperan ráfagas de viento entre 60 y 80 km/h. En Santiago, en tanto, se prevé una jornada soleada.

La Dirección Meteorológica de Chile entregó su pronóstico para este miércoles 27 de agosto, en el que se anticipan precipitaciones y vientos fuertes en la zona sur del país.

Según el informe, en la región de Magallanes, específicamente en Torres del Paine, se registrarían chubascos débiles durante la madrugada y en la mañana.

En Punta Arenas, en tanto, no se esperan lluvias, pero sí se pronostican vientos que alcanzarían entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que podría afectar el normal desplazamiento en la ciudad.

En la capital, la jornada estará despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 21°C de máxima. Además, no se registran precipitaciones en el pronóstico para los próximos días en la Región Metropolitana.

De esta forma, el fenómeno climático de este miércoles se concentrará exclusivamente en el extremo sur, mientras el resto del país mantendrá condiciones estables.


Fuente: cnnchile.com
directormatte

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL FORTALECE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EN MAGALLANES

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

