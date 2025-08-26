AVANCES EN PROCEDIMIENTOS PERICIALES Y PROYECTOS ABORDÓ DIRECTOR REGIONAL DEL SML EN CUENTA PÚBLICA

​Diversos avances en materia de cobertura, peritajes y equipamiento destacó el Director Regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid, en el marco de su aniversario institucional N°110, durante la Cuenta Pública 2024-2025 del SML en la Región de Magallanes. Dicho acto se realizó en el Auditorio Kosmos, de la Policía de Investigaciones de Chile, con presencia de la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, junto a autoridades regionales y directores(as) regionales del sector Justicia.



Como entidad pública dependiente del Ministerio de Justicia, el objetivo del SML es asesorar técnica y científicamente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia del país, en materias médico legales, ciencias forenses y otras propias de su ámbito, desarrollando además investigación científica, docencia y extensión vinculados a estos temas.



Castro remarcó que para el Servicio Médico Legal es relevante desarrollar cuentas públicas participativas, al igual que este balance regional desarrollado, que permite mostrar estadísticas respecto a los procedimientos periciales que desarrollan y también algunos avances respecto a proyectos.



En materia de equipamiento y la infraestructura, señaló que durante 2024, incorporaron una unidad de rayos X con un equipo portátil.



Subrayó como hito relevante la futura adquisición de dos camionetas -financiadas por el Gobierno Regional- para la sede regional que reemplazarán las que ya existen (cuya data supera los 13 años). Manifestó, además, que están en proceso de revisión para modernizar su sede regional, que data del año 2015, y donde se hace necesaria una ampliación, dados los requerimientos en alza, como la necesidad de contar con laboratorios de toxicología y de genética forense.



En relación a las cifras del periodo, informó que el año pasado desarrollaron 154 autopsias, la mitad asociadas a muertes naturales.



Agregó que también trabajan con las instituciones de salud para el tema de las certificaciones de defunción, a diferencia de aquellas muertes asociadas a causas violentas que requieren una investigación criminal.



En materia de alcoholemias a nivel regional, confirmó que se mantienen sobre el 30 por ciento de resultados positivos -330 de 1.072 durante 2024-, lo que implica que una de cada tres personas maneja ebria en la región-, cifra que sigue siendo alta comparada con el resto de los años que realizan esta medición.



Entre sus programas desarrollados, resaltó el Protocolo de Manejo de Fallecidos en Tierra del Fuego, para coordinarse con distintas instituciones que tienen presencia en dicha Provincia frente a algún caso de fallecimiento. También valoró la coordinación interinstitucional lograda con el Cuerpo Consular de Magallanes para analizar metodologías de trabajo y protocolos existentes ante eventuales fallecimientos o diversas situaciones que involucren a ciudadanos extranjeros de visita en la región, muchos de los cuales son ingresados por razones humanitarias, a través de las gestiones que se realizan en conjunto con el Ministerio Público.



En relación al Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, con apoyo del Ministerio de Justicia y DD. HH, éste permite contar con una perito psiquiatra que resuelve los requerimientos de las instituciones judiciales. A la fecha, se han realizado 164 peritajes, entre septiembre de 2021 y abril 2025.



Finalmente, en el ámbito de docencia, extensión y vinculación con el Medio, manifestó que este año organizan el Segundo Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia (para el 23 y 24 de octubre), instancia regional dirigida a la comunidad y a las instituciones que colaboran con el SML en materias forenses. Este año se centrará en buenas prácticas asociadas a la investigación criminal, con expositores regionales y nacionales, y esperan la confirmación de invitados internacionales.



En la oportunidad, la Seremi Michelle Peutat resaltó la relevante labor desarrollada por el SML y su funcionariado en la región, con un rol clave que cumple este servicio en materia pericial. “El doctor Castro ha destacado diversas iniciativas desarrolladas en este último periodo, gracias a una exitosa gestión local sumado al apoyo en recursos de nuestro Ministerio y el actual gobierno, brindando una indiscutible señal de que seguimos avanzando con compromiso en esta relevante labor al servicio de la verdad y la justicia”, subrayó.





