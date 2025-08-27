Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de agosto de 2025

LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL TORNEO DE DEBATE ESCOLAR PARTICIPATIVO 2025

​En su primer año, esta iniciativa, organizada por la Unidad de Participación y Formación Ciudadana del Ministerio de Educación junto con la Asociación Chilena de Debates (ACHDE), tuvo como ganador al Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez.

Debate 2

​Esta mañana se realizó la jornada final del primer Torneo de Debate Escolar Participativo, organizado por la unidad de Formación Ciudadana del Ministerio de Educación en el territorio, que contó con la participación de la Escuela Patagonia, el Colegio Charles Darwin, el Liceo Juan Bautista Contardi y el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.

La final se definió entre los establecimientos educacionales: Colegio Charles Darwin y Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, cuyos equipos debatieron en torno
a la moción: “Esta casa, como un estudiante secundario promedio, inhabilitaría cualquier uso de inteligencia artificial en contextos escolares”, resultando ganador el equipo del Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez, que representará a la región en la Final Nacional que se desarrollará en Santiago, en fecha a definir. En la instancia se entregó reconocimientos a las estudiantes Emilia Ojeda Hichins, Antonella Frank Mansilla y Hermairys Chávez Espitia, como las mejores oradoras del certamen.

El jurado fue compuesto por los estudiantes de Umag y miembros de la Sociedad de Debates: Matías Bahamonde Drummond, José Marcelo Oyarzún Paillacar, Nicolas Sanchez Bour y Bastián Guerra Agüero; los profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Patricio Álvarez Paredes, Lenna Arriagada Albarrán y Eric Molinet Oyarzún.

Al respecto, el seremi de Educación Valentín Aguilera Gómez, explicó que en el debate “se han tocado temas de contingencia como la inteligencia artificial, pero además todas las personas que han participado han podido desarrollar herramientas muy importantes como la argumentación, la expresión oral, la formación en contingencia y en temas ciudadanos y, por supuesto, una técnica que es muy importante desde el punto de vista de la resolución pacífica de las diferencias”, agregando que la idea es realizar nuevas versiones en la región.

El profesor de Lenguaje y Filosofía del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Lucas Puz Segovia, al igual que su equipo de estudiantes no había participado en un torneo de debate como guía, por lo que comentó “ha sido una experiencia completamente nueva, inesperada. Lo mejor de todo es que los chicos lo han pasado bien”, subrayó.
Agustina Ojeda Huenteo, del equipo del Liceo Politécnico destacó que “siempre va a ser lo más complicado tener que hablar frente a mucha gente, pero el poder superarlo es lo mejor que pudimos hacer como equipo y como personas”, en tanto expresó su alegría porque “fue una competencia bastante dura entre todos los colegios y además fue una instancia de conocimiento, de compartir con muchas personas”.
Su compañera, Hermairys Chávez Espitia, del Liceo Politécnico, explicó que la actividad sirvió para conocer visiones de otros colegios y compañeros debatientes. “Aprendimos bastante de ellos, ya que como colegio no se nos han abierto instancias como estas, sino que son cosas más internas. Supimos aprovechar bastante y aprendimos mucho”.
El estudiante, Matías Bórquez Mancilla, de séptimo básico de la Escuela Patagonia, señaló que esta experiencia fue muy buena “para estar preparados para el futuro y para aprender muchas cosas”. Su compañera de curso, Luciana Contreras Sarmiento, indicó: “sinceramente siento que, aunque estuve muy nerviosa ayer, fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Siento que esto me puede servir para el futuro o para algo más”. Para Antonella Frank Mansilla, estudiante del Colegio Charles Darwin “fue entretenido participar con otros colegios con los que no había participado y fue una experiencia muy formativa en general”.
Ahora, solo resta esperar que al equipo del Liceo Politécnico le vaya excelente en la final nacional y logre obtener nuevos y valiosos aprendizajes.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 5

CONCURSO, POESÍA Y TRADICIONES EN EL PROGRAMA "CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

Leer Más

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

detenidopdinatales
nuestrospodcast
iStock-1pinguinos

CIENTÍFICOS DETECTAN POR PRIMERA VEZ EN LA ANTÁRTICA INFLUENZA AVIAR H5 EN PINGÜINOS Y CORMORANES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
detenidopdinatales

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
microscopio-ICHA

CHILE SERÁ SEDE DE LA 21ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ALGAS NOCIVAS EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Villa Loteo del Mar

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250