SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES LLAMA A VERIFICAR ESTADO DE TNE PARA PAGO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN PUNTA ARENAS

​Está terminando agosto, el primer mes de marcha blanca y convivencia de modos de pago en el transporte público en Punta Arenas. Es por ello que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich se acercó hasta la Feria Vocacional del Liceo Sara Braun, desde donde hizo el llamado a estudiantes a verificar el estado del chip de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ya que pronto será el único medio de pago con tarifa escolar disponible en el sistema Red Punta Arenas.



“Estamos entregando información y verificando el estado de su TNE y las condiciones operativas del chip de manera tal que los estudiantes puedan acceder a su tarifa rebajada en el transporte público. Les recordamos también que cuando termine el periodo de convivencia en el pago, su único modo de pago de tarifa escolar será con la tarjeta, por lo que deben verificar que esté en buenas condiciones para evitar inconvenientes”, señaló Goich.



La mayoría de las tarjetas verificadas en el evento tenían su chip operativo. Sin embargo, un par no estaban actualizadas con el sello 2025, por lo que les informó que no podrían realizar el pago al encontrarse desactualizada la tarjeta, ya que el sistema las rechaza.



Entre las y los asistentes hubo quienes que no contaban con la información, otros que “algo sabían” y un importante número de estudiantes que ya se encontraban realizando el pago del pasaje con su TNE. “De hecho, encontramos unos jóvenes que ya estaban usando la aplicación de BiPay. En ella pueden realizar la carga de la tarjeta y conocer los puntos de compra y recarga”, agregó el seremitt.



Asimismo, en el evento se les hizo entrega de información de dónde se ubican las oficinas de Junaeb para pedir, actualizar y confirmar el estado del chip de quienes ya cuentan con la tarjeta, como los modos de acceder de manera virtual a la información que proporciona la empresa, principalmente a través de su página web, bipay.cl.



El calendario preliminar estipula que en noviembre desaparecerá el efectivo del sistema de pago del transporte urbano, aunque llegado el momento se debe evaluar el nivel de uso de las tarjetas por parte de las y los usuarios del sistema. Pero siempre el llamado es a no dejar la adquisición de las tarjetas para última hora, ya que esta modernización del transporte llegó para quedarse.



