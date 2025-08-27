Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES LLAMA A VERIFICAR ESTADO DE TNE PARA PAGO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN PUNTA ARENAS

​El calendario preliminar estipula que en noviembre desaparecerá el dinero en efectivo del sistema de pago del transporte urbano, aunque llegado el momento se debe evaluar el nivel de uso de las tarjetas por parte de las y los usuarios del sistema.

CHEQUEO TNE 2

​Está terminando agosto, el primer mes de marcha blanca y convivencia de modos de pago en el transporte público en Punta Arenas. Es por ello que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich se acercó hasta la Feria Vocacional del Liceo Sara Braun, desde donde hizo el llamado a estudiantes a verificar el estado del chip de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ya que pronto será el único medio de pago con tarifa escolar disponible en el sistema Red Punta Arenas.

“Estamos entregando información y verificando el estado de su TNE y las condiciones operativas del chip de manera tal que los estudiantes puedan acceder a su tarifa rebajada en el transporte público. Les recordamos también que cuando termine el periodo de convivencia en el pago, su único modo de pago de tarifa escolar será con la tarjeta, por lo que deben verificar que esté en buenas condiciones para evitar inconvenientes”, señaló Goich.

La mayoría de las tarjetas verificadas en el evento tenían su chip operativo. Sin embargo, un par no estaban actualizadas con el sello 2025, por lo que les informó que no podrían realizar el pago al encontrarse desactualizada la tarjeta, ya que el sistema las rechaza.

Entre las y los asistentes hubo quienes que no contaban con la información, otros que “algo sabían” y un importante número de estudiantes que ya se encontraban realizando el pago del pasaje con su TNE. “De hecho, encontramos unos jóvenes que ya estaban usando la aplicación de BiPay. En ella pueden realizar la carga de la tarjeta y conocer los puntos de compra y recarga”, agregó el seremitt.

Asimismo, en el evento se les hizo entrega de información de dónde se ubican las oficinas de Junaeb para pedir, actualizar y confirmar el estado del chip de quienes ya cuentan con la tarjeta, como los modos de acceder de manera virtual a la información que proporciona la empresa, principalmente a través de su página web, bipay.cl.

El calendario preliminar estipula que en noviembre desaparecerá el efectivo del sistema de pago del transporte urbano, aunque llegado el momento se debe evaluar el nivel de uso de las tarjetas por parte de las y los usuarios del sistema. Pero siempre el llamado es a no dejar la adquisición de las tarjetas para última hora, ya que esta modernización del transporte llegó para quedarse.

Seminarioteamagallanes

MESA REGIONAL TEA ORGANIZÓ EN PUNTA ARENAS SEMINARIO SOBRE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL AUTISMO

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

