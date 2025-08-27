ORQUESTA DE LA ESCUELA PADRE HURTADO RENOVARÁ INSTRUMENTOS GRACIAS AL APOYO DE LA SEREMI DE LAS CULTURAS

​Un convenio de colaboración entre la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, permitirá a la Orquesta de cuerdas y vientos de la escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas, renovar sus instrumentos musicales.



Durante la mañana de este martes, en el establecimiento educacional y ante la presencia de autoridades regionales encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, José Ruíz; los seremi de Educación, Valentín Aguilera; de Gobierno, Andro Mimica; de Culturas, Luis Navarro; los diputados Javiera Morales y Carlos Bianchi, y el Director Ejecutivo (s) de SLEP Magallanes, Jorge Valdés, se efectuó la ceremonia que selló el traspaso desde la Seremi de las Culturas a SLEP de $19.624.000 (diecinueve millones seiscientos veinticuatro mil pesos) para la ejecución del proyecto Implementación y Renovación de Instrumentos Musicales.



“La verdad es que la escuela lleva desde el año 1995 implementando y acompañando los procesos artísticos. Efectivamente hace más de 15 años que no se hacía una compra y renovación de instrumentos musicales. Actualmente nosotros tenemos casi un 25% de la comunidad educativa, que participa en los talleres musicales. Sin embargo, obviamente, la inversión es necesaria, la renovación es necesaria, para que la ejecución sea mejor, pero también para que el aprendizaje sea mejor”, explicó el director de la escuela Padre Alberto Hurtado, Cristian Díaz, tras el acto que incluyó una presentación musical a cargo de la Orquesta y Coro del establecimiento.



La entrega de recursos se efectúa en el marco del programa Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural y responde a la necesidad concreta que se identificó la Seremi de las Culturas en su gestión y trabajo territorial. La totalidad de los instrumentos del establecimiento educativo tiene más de 15 años de uso. Además, gran parte de ellos se encuentran en malas condiciones. Esta situación afecta la cantidad de alumnos que participan en el proyecto musical y la calidad de la interpretación.



“Reconocer las gestiones, porque la educación es transversal y acá estamos celebrando un importante convenio entre SEP y Culturas, por casi 20 millones de pesos para renovar los instrumentos de esta, ya icónica, orquesta de la escuela Alberto Hurtado, que por medio de la música abre enormes caminos y de posibilidades a los niños y niñas que estudian en este lugar”, sostuvo el Delegado Presidencial.



Mientras que el Seremi de las Culturas, Luis Navarro recalcó el valor de las expresiones artísticas en la educación pública. “Es un esfuerzo que se empuja desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para seguir reivindicando, particularmente la educación pública, donde las niñeces están en el centro, donde el arte y la cultura son un motor de cambio y transformación social fundamental para la educación chilena”, resaltó.



Para el director el Director Ejecutivo (s) de SLEP Magallanes de Jorge Valdés, “esto es parte del trabajo que hacemos día a día en función de poder, obviamente, mejorar las condiciones de los establecimientos, tanto en lo físico, como también lo que es material”.



La orquesta no sólo cumple una función educativa y formativa, sino que se ha transformado en un espacio para el desarrollo cultural, emocional y social de niñas, niños y adolescentes en contextos de alta vulnerabilidad



El vínculo de la Seremi de las Culturas con la escuela Padre Alberto Hurtado se ha construido, mediante apoyos como el Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE) y también con el Programa de Mediación de la Música Nacional (PAM), instancias en las que la música se ha convertido en un pilar de cambio social para niñas y niños.



La Orquesta de la escuela Padre Alberto Hurtado ha trascendido lo local. Llegó en el año 2019, a escenarios tan emblemáticos como el Congreso Nacional y la Plaza de Armas de Santiago, con la obra “Estrecho de Magallanes: Imán de sueños, música y canción”, creación que conmemoró los 500 años de la navegación de Hernando de Magallanes por el paso bioceánico y financiada por FAE.

La escuela Padre Alberto Hurtado cuenta actualmente con una matrícula de 536 estudiantes, 43 profesores y 45 asistentes de la educación.



