¿CUÁNDO SE RETIRÓ CLAUDIO BRAVO DE LA SELECCIÓN DE CHILE?

​Claudio Bravo, un arquero con trayectoria y capitán de la selección de Chile, dejó un recuerdo imborrable en la memoria de los seguidores de su país. Tras una carrera con altos y bajos, celebrando títulos como dos Copa América, ahora la roja tendrá que encontrar un reemplazo.



El 27 de agosto de 2024, Claudio Bravo anunció que colgaría los guantes para darle paso a un jugador más joven en el arco. Se trata de un hecho que representa el final de una generación dorada para La Roja, el cual fue concretado tras una actuación clave en el torneo continental, donde decidió dar fin a su carrera como jugador profesional de fútbol.



¿Cómo fue el adiós de Claudio Bravo al fútbol?



La respuesta se encuentra en el anuncio realizado por Claudio Bravo el 27 de agosto de 2024, momento en donde comunicó de forma oficial en un video en redes sociales su decisión. Se trata de un anuncio realizado justo después de jugar la Copa América 2024, siendo esta la última competencia que realizó con La Roja, siendo el punto de cierre para su carrera como jugador internacional.



Su último partido en la Copa América 2024 dejó un sello para la historia. Pues, en este evento, el guardameta demostró experiencia y liderazgo, siendo el capitán y jugador clave en la alineación, especialmente en encuentros importantes.

Claudio Bravo tenía 41 años al momento de comunicar su retiro de la selección, dejando casi dos décadas de buenas actuaciones que lo convirtieron en una leyenda. La decisión de dejar el fútbol ocurrió tras terminar su contrato con el club Real Betis, equipo donde disputó dos temporadas en LaLiga.



Al contrario de lo que sucedió con otros jugadores, quienes han optado por hacer una despedida en público, el arquero de la selección de Chile decidió hacerlo de forma más personal, dando valor a la plenitud que tenía en ese momento.

El legado de Bravo siempre será de profesionalismo y jerarquía, lo que significa que se puede jugar a un alto nivel sin importar la edad.



Un legado de éxito para Claudio Bravo



La carrera de Claudio Bravo estuvo marcada por momentos de celebración y un liderazgo incuestionable. Durante su debut en la Copa América 2004 de Perú, comenzó una carrera deportiva que mantendría por casi dos décadas.



Además, se convirtió en el primer capitán de La Roja que levantó dos títulos de manera consecutiva, específicamente en 2015 y 2016, dejando una huella en la historia del fútbol chileno.



Su retiro no solamente indica que un gran arquero ya no estará, sino que también representa el final de una generación dorada para la selección de Chile. A pesar de no seguir en el terreno de juego, el legado de Bravo seguirá siendo la inspiración para el talento joven de arqueros y jugadores chilenos que quieren llegar a la grandeza.



