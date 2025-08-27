INTERNO FALLECE AL INTERIOR DEL PENAL DE PUNTA ARENAS TRAS REGRESAR DE SALIDA DOMINICAL

Un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas fue encontrado sin vida, lo que dio inicio a una investigación para aclarar las causas de su fallecimiento.

Se trata de Julio Antiquera Yutronic, quien el día anterior había hecho uso del beneficio de libertad dominical, retornando al penal durante la noche sin reportar problemas de salud.

De acuerdo con la información preliminar, fue ingresado a su celda en el módulo F1, sin que se observaran situaciones anormales.

Fue durante la ronda matutina, al momento de despertar a los internos, que el personal de Gendarmería notó que no reaccionaba . Al acercarse, se constató que no tenía signos vitales, y el equipo de salud del recinto confirmó su fallecimiento.

Aunque no se encontraron lesiones externas atribuibles a terceros, sí se observó sangrado bucal y nasal, lo que motivó una serie de peritajes para descartar otras posibles causas.

Por instrucción de la Fiscalía, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas, donde se le practicará una autopsia con el fin de establecer la causa exacta del fallecimiento.

Desde Gendarmería, por ahora, no se ha emitido un comunicado oficial, mientras se mantiene en curso la investigación a cargo del Ministerio Público.

Fuente: latribuna.cl



