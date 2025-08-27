ETHAN GUO, INFLUENCER QUE ATERRIZÓ SIN PERMISO EN LA ANTÁRTICA: "REALMENTE NO CREO QUE HAYA HECHO NADA A PROPÓSITO"

¿Qué pasó?

Ethan Guo, el influencer que aterrizó sin permisos en la Antártica chilena y que ya lleva casi dos meses viviendo en el continente blanco, conversó en exclusiva con Meganoticias.

Han sido días duros para el joven, quien cumplió sus 20 años estando en el gélido territorio, considerando que permanece aislado y con escaso contacto con otras personas. La barrera idiomática también ha dificultado la comunicación, pues no habla español.

El influencer fue detenido inmediatamente tras aterrizar en la base chilena por no contar con la autorización correspondiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Sin embargo, él asegura que hay pruebas que demostrarían que modificó su plan de vuelo por una emergencia, e insiste en que recibió permiso.

¿Qué dijo Ethan Guo en entrevista con Meganoticias?

En entrevista con Meganoticias, Guo expresó que "a veces se vuelve solitario y no hay mucho que puedas hacer. Hay muchas cosas que había planeado hacer y no puedo hacerlas".

"Si miran mis planes de vuelo y mi documentación presentada hace más de un par de semanas, desde hace 2 o 3 años muestra que mi plan era ir de Chile a Ushuaia, Argentina, a la Antártica, porque al final del día Ushuaia también está más cerca de la Antártica", dijo.

El joven señaló que "les dije (a las autoridades) que estaba cambiando mi plan de vuelo, les dije que me estaba desviando aquí. Si estaba bien, pedía permiso. Obtuve permiso. Obtuve permiso a través de, ya sabes, mensajes de texto, pero también obtuve permiso a través de la radio de control de tráfico aéreo".

"Imagina no tener mucha socialización durante 2 meses. Por eso es muy difícil para mí, ya sabes, mantenerme positivo. Es muy difícil para mí no quejarme, estar aislado, también es muy difícil para mí mantenerme estable", agregó.

"Realmente no creo que haya hecho nada a propósito"

Se espera que un buque de la Armada zarpe esta semana hacia la Antártica, y que entre sus misiones esté el traslado de Guo a Punta Arenas, adonde debería arribar durante la primera semana de septiembre. Su avión, en tanto, sería retirado por un piloto particular y con experiencia.

Una vez que llegue a la región de Magallanes, Guo será expulsado del país y tendrá prohibición de ingreso a Chile por tres años. Su objetivo inicial era recorrer los siete continentes para recaudar fondos destinados a niños y adolescentes con cáncer.

"Si no me prohibieran la entrada a Chile durante 3 años, definitivamente volvería a visitar a los nuevos amigos que hice. Es bastante desafortunado que me prohibieron por 3 años porque, como dije, realmente no creo que haya hecho nada a propósito", lamentó el influencer.

Fuente: meganoticias.cl



