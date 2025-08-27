HOTELES SOCIOS DE HYST DESTACAN EN NOMINACIÓN NACIONAL POR TURISMO SUSTENTABLE

​La Patagonia vuelve a ser protagonista a nivel nacional. Dos alojamientos que son parte de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine HYST, Patagonia Camp y Estancia Cerro Guido, han sido seleccionados para representar a Magallanes en los Premios Chile Naturaleza 2025. Esta iniciativa busca reconocer a los hoteles más comprometidos con la sustentabilidad, la conservación del medioambiente y la protección de la biodiversidad en Chile.



El anuncio constituye un hito para el turismo regional, pues reconoce el esfuerzo constante de ambas organizaciones en la construcción de un modelo de turismo responsable, que logra combinar experiencias de excelencia con un profundo respeto por el entorno natural y cultural de la Patagonia.



“Que dos de nuestros socios sean reconocidos a nivel nacional en una premiación tan relevante, refleja el compromiso de los hoteles con un turismo de calidad, sostenible y en sintonía con la comunidad. Patagonia Camp y Estancia Cerro Guido son ejemplos de cómo la conservación y la hospitalidad pueden ir de la mano en un destino único como la Octava Maravilla”.



La votación estará abierta al público desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2025, a través de la cuenta oficial de Instagram: @premios_chile_naturaleza. Quienes participen podrán además acceder al sorteo de una estadía para dos personas en el establecimiento de su elección.



Con esta nominación, Patagonia Camp y Estancia Cerro Guido reafirman su compromiso con un turismo que pone en valor la belleza y cuidado del Parque Nacional Torres del Paine y sus alrededores, contribuyendo al posicionamiento de la Patagonia como un destino de excelencia a nivel internacional





