CON FOCOS EN HIDROGRAFÍA Y APOYO LOGÍSTICO, EL ROMPEHIELOS AGB 46 "ALMIRANTE VIEL" DESPLIEGA SU PRIMERA OPERACIÓN DE INVIERNO

El Rompehielos AGB 46 "Almirante Viel" se encuentra completando sus primeras jornadas de operaciones en la Antártica, en el marco de un período invernal que combina pruebas de rompimiento de hielo, apoyo logístico a bases nacionales y extranjeras, y labores hidrográficas en sectores estratégicos del continente blanco.





La unidad zarpó desde Punta Arenas el pasado 19 de agosto, navegando por los canales fueguinos. Iniciando su cruce por el Mar de Drake el día 20 de Agosto, arribando a Isla Snow el día 21 para iniciar las tareas hidrográficas planificadas por el equipo de a bordo y supervisadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).





Posteriormente, el 23 de agosto, la unidad recaló en Bahía Fildes con el propósito de apoyar el abastecimiento de las bases allí emplazadas. Sin embargo, los fuertes vientos del sur —con rachas de hasta 40 nudos (80 km/h)— impidieron concretar el desembarco de carga. Al día siguiente, con condiciones más favorables, se efectuó el apoyo logístico de las bases de operadores antárticos nacionales y extranjeros.





Pruebas de hielo en condiciones invernales





Como parte del foco de su comisión, el 25 de agosto el "Almirante Viel" navegó hacia el sector sureste del Estrecho de Bransfield, donde se realizaron las pruebas de rompimiento de hielo en condiciones invernales.



"Allí enfrentamos condiciones de hielo de diez octavos de concentración, con espesores estimados entre 60 cm y 1 metro, lo que permitió comprobar las capacidades del buque en escenarios exigentes y validar su desempeño en operaciones de invierno", detalló el Comandante de la unidad, Capitán de Navío Juan Pablo Enríquez Olavarría.





El oficial agregó que "estas experiencias nos permiten proyectar con mayor certeza las capacidades del rompehielos para apoyar las tareas logísticas y científicas que el país desarrolla en la Antártica, particularmente en condiciones extremas".





Proyección de la comisión





La ruta invernal del "Almirante Viel" aún no concluye. Tras finalizar estas actividades, la unidad tiene programado continuar hacia la Base Naval Antártica "Arturo Prat" para apoyar sus requerimientos logísticos y, posteriormente, retomar los levantamientos hidrográficos en la zona, contribuyendo al conocimiento científico y al fortalecimiento de la presencia nacional en el continente blanco.

