CONGRESO FUTURO 2026 EN MAGALLANES INVITÓ A REFLEXIONAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica, tuvo este lunes 12 su bajada regional en Punta Arenas, reuniendo en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) a autoridades locales, representantes del mundo académico y científico, estudiantes y comunidad regional para reflexionar sobre los desafíos más urgentes que enfrenta la sociedad.





Bajo la consigna "Humanidad, ¿hacia dónde vamos?", el encuentro regional fue organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la UMAG y el Instituto Antártico Chileno (INACH) y tuvo como invitados a destacadas y destacados expositores internacionales y especialistas regionales.





La jornada incluyó la presentación del académico británico Mark Graham, profesor de Geografía de Internet en la Universidad de Oxford, quien investiga cómo las tecnologías digitales están transformando el trabajo, las cadenas de valor y las desigualdades a escala global. También expuso la abogada, escritora e investigadora keniana Nanjala Nyabola, del Centre for Digital Humanities del King's College London, quien analizó cómo la infraestructura tecnológica mundial depende de recursos extraídos en África y América Latina, y las implicancias que esto tiene para los territorios que sostienen la expansión digital.





A ellos se sumaron especialistas locales que aportaron una mirada territorial y austral a estas reflexiones. María José Salas Venegas, abogada y contraparte técnica del Estudio Cable Antártico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), expuso sobre los desafíos y oportunidades de la conectividad hacia la Antártica. Por su parte, Francisco Sánchez Urra, historiador antártico, profundizó en la dimensión histórica y estratégica del desarrollo tecnológico desde el extremo sur de Chile.





La importancia de acercar estas temáticas a la comunidad regional





El director nacional del INACH, Gino Casassa, destacó el alcance y relevancia de este evento, así como la pertinencia de los temas abordados. Subrayó, además, cómo los avances tecnológicos pueden aportar al conocimiento polar y a la investigación en la Antártica. "Estamos muy felices de colaborar, como siempre, en la organización del Congreso Futuro. Se trata de una instancia que no solo es relevante a nivel nacional, sino que también se proyecta a nivel latinoamericano. Este año, especialmente, los expositores han abordado un tema central: la tecnología digital y las desigualdades que se producen en este ámbito. Desde el INACH comentamos también cómo estos avances pueden contribuir a la exploración y al estudio del Territorio Chileno Antártico. El tema antártico siempre está presente y debemos seguir impulsándolo", expresó.





El rector de la UMAG, José Maripani, resaltó el rol que ha tenido la región en el proceso de descentralización del Congreso Futuro y el compromiso de esta casa de estudios con la divulgación científica. Subrayó que Magallanes se convirtió tempranamente en una de las primeras zonas del país en desarrollar actividades regionales del evento, consolidándose como un espacio permanente para acercar el conocimiento a la comunidad.





"Esta iniciativa nació en el centro del país y con el tiempo, el Congreso Futuro comenzó a descentralizarse y Magallanes fue uno de los primeros lugares donde se realizaron actividades regionales. [...] Bajo esa perspectiva, cada año el Congreso va pensando y desarrollando nuevas ideas que permiten convocar a expositores que aborden temáticas relevantes. Y lo que hoy se plantea en el Congreso del Futuro es precisamente reflexionar sobre la humanidad y hacia dónde vamos. Para nosotros, como Universidad de Magallanes, es un honor que esta actividad se realice aquí y que año a año podamos ser parte activa de su desarrollo. Nos permite invitar a la comunidad, transmitir los contenidos en vivo y contar con la participación de destacados expositores internacionales", mencionó.





En su discurso, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Verónica Vallejos, enfatizó la relevancia de que actividades como Congreso Futuro lleguen a públicos más amplios que la academia, reforzando la democratización del conocimiento como una prioridad gubernamental. Señaló que estos espacios son clave para comprender fenómenos como la digitalización y el rápido avance de la inteligencia artificial.





"La democratización del conocimiento y el traspaso de la información generada a través de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido algo que nos ha motivado como Gobierno [...] En tiempos en que la digitalización impacta todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y enfrentamos a diario la discusión sobre la inteligencia artificial, es necesario profundizar en la temática. Por eso estamos impulsando un proyecto de ley para regular su uso y avanzar en iniciativas que permitan que estas tecnologías reconozcan nuestra cultura y nuestro idioma", comentó la autoridad.





¿Qué es Congreso Futuro?





Congreso Futuro es la plataforma de divulgación y reflexión científica más relevante de Latinoamérica. Creado en Chile en 2011, este espacio reúne a ciencia, política, academia y ciudadanía para abordar los desafíos que definen nuestro tiempo. En su edición 2026, que marca su 15.° aniversario, el encuentro se despliega nuevamente por todas las regiones del país, gracias al trabajo conjunto entre el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Academia Chilena de Ciencias, universidades, centros de investigación y la Fundación Encuentros del Futuro.





Esta versión contará con 36 expositores internacionales y más de un centenar de investigadores locales, quienes discutirán el eje central de este año: "Humanidad, ¿hacia dónde vamos?". Más de 50 universidades y centros regionales posibilitarán actividades gratuitas y abiertas al público, que abordarán temas como inteligencia artificial, neurociencia, biología sintética, filosofía contemporánea, cambio climático, derechos humanos y educación del futuro. Con ello, Congreso Futuro reafirma su carácter transversal y su compromiso con la democratización del conocimiento en todo el territorio.





La programación completa de Congreso Futuro en regiones se encuentra disponible en la pestaña "Regiones" del sitio www.congresofuturo.cl

