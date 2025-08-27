Punta Arenas,
27 de agosto de 2025

ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN MÁS DE $300 MILLONES POR ASEO AL MUNICIPIO

​Las obligaciones impagas, que se arrastran en algunos casos desde 2012, ya superan los $327 millones y continúan acumulando intereses.

Municipio

El Municipio de Punta Arenas informó que distintas entidades públicas mantienen deudas vigentes por concepto de aseo domiciliario, alcanzando al 22 de agosto de 2025 un total de $327.968.472.

El catastro muestra que los compromisos impagos se remontan a más de una década, con registros que datan del año 2012. Durante este tiempo, el monto neto original, calculado en $210.276.608, ha crecido en un 56% debido a reajustes por IPC e intereses, que ya suman más de $117 millones adicionales.

Entre las cuentas pendientes existen algunas que, aunque menores en monto, se mantienen sin pago desde hace más de diez años. Otras, en cambio, corresponden a cifras millonarias que por sí solas superan los $40 millones e incluso los $150 millones, transformándose en parte importante de la deuda total.

Cristián Navarro, jefe del Departamento de Cobranzas del Municipio, explicó que la situación es preocupante. "En conjunto con otras direcciones, realizamos un levantamiento de las deudas por derechos de aseo que mantienen algunos servicios públicos. Hoy nos encontramos con compromisos morosos desde el año 2012, que en total alcanzan cerca de $320 millones. Hay servicios con deudas superiores a los $150 millones, otros con $40 millones y también montos menores, pero en general se trata de cifras bastante altas. Por eso hemos iniciado un proceso de cobranza que notificará a cada institución el monto que adeuda, calculado con capital, intereses y reajustes, y si no regularizan su situación a corto plazo, la Municipalidad avanzará hacia la vía judicial. Como servicios públicos, todos estamos obligados a dar cumplimiento a la ley y el pago de los derechos de aseo es una obligación legal. Estos recursos, además, son fundamentales para que el Municipio pueda financiar servicios necesarios, donde nunca los recursos son suficientes".

Desde la administración comunal se recalcó que resulta especialmente grave que organismos estatales, llamados a dar ejemplo de cumplimiento normativo, mantengan una morosidad que impacta directamente a las arcas municipales. El Municipio reiteró su llamado a regularizar los pagos y advirtió que aplicará todas las medidas administrativas y legales en caso de persistir la mora.


ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN MÁS DE $300 MILLONES POR ASEO AL MUNICIPIO

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

CORTE DE PUNTA ARENAS DESESTIMÓ ALZAR MEDIDAS CAUTELARES REALES SOBRE BIENES DE ABSUELTO EN JUICIO ORAL NO EJECUTORIADO

obrafemicidio

“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

grupo frebtre casa

EN EX CASA DEL REGIMIENTO PUDETO BUSCAN CREAR PRIMER MUSEO DEL DEPORTE EN MAGALLANES

