28 de agosto de 2025

SENDA MAGALLANES DESARROLLÓ JORNADA PREVENTIVA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA FACH

​La actividad buscó promover estilos de vida saludables y reforzar la importancia de la prevención temprana en los espacios laborales, familiares y comunitarios.

​Con el propósito de sensibilizar respecto a la importancia de fortalecer los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA Magallanes realizó una jornada preventiva junto a funcionarios y funcionarias de la Fuerza Aérea de Chile, FACh.

 
La actividad buscó reforzar el rol de la prevención temprana, entregando herramientas para promover el autocuidado, la comunicación familiar y la creación de entornos laborales saludables.


En la oportunidad se presentaron los resultados para Magallanes de la Encuesta de Juventud y Bienestar, los cuales evidencian que, pese a una disminución en algunos indicadores de consumo en jóvenes, persisten desafíos relevantes en torno a cómo el mundo adulto se relaciona con las infancias, y adolescencias.

 
En este contexto, el director regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, subrayó la necesidad de anticiparse a la problemática antes de que se traduzca en conductas de riesgo: “La prevención es mucho más efectiva cuando se realiza de manera anticipada, fortaleciendo los factores protectores individuales, familiares y comunitarios. Si logramos instalar estilos de vida saludables y espacios de confianza, disminuimos significativamente la probabilidad de consumo problemático en el futuro”, señaló.

 
Asimismo, Díaz Roa destacó el compromiso de las instituciones armadas en avanzar en esta tarea: “El bienestar de las y los funcionarios de la FACh y de distintas instituciones, repercute directamente en sus familias y en la comunidad. Al abordar tempranamente los factores de riesgo y promover hábitos protectores, estamos contribuyendo no solo a la salud individual, sino también a la cohesión social y a una cultura preventiva que perdure en el tiempo”, agregó.

 
Con este tipo de instancias, SENDA Magallanes reafirma su compromiso con la prevención y con la construcción de alianzas estratégicas que permitan instalar la importancia del autocuidado y la anticipación frente al consumo de sustancias, entendiendo que esta tarea requiere el esfuerzo coordinado de toda la sociedad.


FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE CAPACITAN EN EL NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADO - MIE

PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

CORTE DE PUNTA ARENAS DESESTIMÓ ALZAR MEDIDAS CAUTELARES REALES SOBRE BIENES DE ABSUELTO EN JUICIO ORAL NO EJECUTORIADO

“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

EN EX CASA DEL REGIMIENTO PUDETO BUSCAN CREAR PRIMER MUSEO DEL DEPORTE EN MAGALLANES

