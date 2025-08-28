SENDA MAGALLANES DESARROLLÓ JORNADA PREVENTIVA JUNTO A FUNCIONARIOS DE LA FACH

​Con el propósito de sensibilizar respecto a la importancia de fortalecer los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA Magallanes realizó una jornada preventiva junto a funcionarios y funcionarias de la Fuerza Aérea de Chile, FACh.



La actividad buscó reforzar el rol de la prevención temprana, entregando herramientas para promover el autocuidado, la comunicación familiar y la creación de entornos laborales saludables.

​

En la oportunidad se presentaron los resultados para Magallanes de la Encuesta de Juventud y Bienestar, los cuales evidencian que, pese a una disminución en algunos indicadores de consumo en jóvenes, persisten desafíos relevantes en torno a cómo el mundo adulto se relaciona con las infancias, y adolescencias.



En este contexto, el director regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, subrayó la necesidad de anticiparse a la problemática antes de que se traduzca en conductas de riesgo: “La prevención es mucho más efectiva cuando se realiza de manera anticipada, fortaleciendo los factores protectores individuales, familiares y comunitarios. Si logramos instalar estilos de vida saludables y espacios de confianza, disminuimos significativamente la probabilidad de consumo problemático en el futuro”, señaló.



Asimismo, Díaz Roa destacó el compromiso de las instituciones armadas en avanzar en esta tarea: “El bienestar de las y los funcionarios de la FACh y de distintas instituciones, repercute directamente en sus familias y en la comunidad. Al abordar tempranamente los factores de riesgo y promover hábitos protectores, estamos contribuyendo no solo a la salud individual, sino también a la cohesión social y a una cultura preventiva que perdure en el tiempo”, agregó.



Con este tipo de instancias, SENDA Magallanes reafirma su compromiso con la prevención y con la construcción de alianzas estratégicas que permitan instalar la importancia del autocuidado y la anticipación frente al consumo de sustancias, entendiendo que esta tarea requiere el esfuerzo coordinado de toda la sociedad.





