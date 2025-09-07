LA “TÍA RICA” MANTENDRÁ SU GRAMO DE ORO EN VALOR HISTÓRICO DE 25 MIL PESOS

Durante más de un siglo, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) -la famosa “Tía Rica”- ha apoyado a las y los chilenos en diferentes momentos de la historia y, en esta misma senda, considerando la proximidad de las celebraciones patrias, el servicio ha querido volver a estar junto a quienes tengan alguna necesidad o proyecto, ofreciéndoles un precio histórico del oro.

Así lo informaron las autoridades regionales del Trabajo y de la Dicrep de Magallanes durante esta semana, destacando que este año, la “Tía Rica” incrementó el préstamo por gramo de oro de 18 quilates desde los 17 mil a 25 mil pesos, el mayor valor de su historia.

En palabras de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, “con la llegada del mes de septiembre, hemos estado en esta primera semana entregando sólo buenas noticias: primero, el aumento de la PGU para mayores de 82 años y para pensionados de leyes de reparación; luego, la entrega del aguinaldo de fiestas patrias para más de 25 mil personas; y ahora, esta excelente novedad para todas las usuarias y usuarios de nuestra “Tía Tica”, que ha decidido mantener este valor inédito de 25 mil pesos por préstamo del gramo de oro, lo cual nos tiene muy contentos”.

Según destacó el administrador regional (s) de la Dicrep Magallanes, Héctor Toledo, “práctico resulta comentar que, junto a las fiestas patrias, se viene también el cambio de estación, en donde muchas personas tienen proyectos como pintado de casa, cambio de fachada, entre otros, para lo cual, creemos que resulta muy bueno, mantener este valor histórico del gramo de oro”.

Para poder aprovechar esta importante alza, ya disponible en todas las sucursales desde Arica a Punta Arenas, basta con llevar una especie de oro para que sea evaluada por las y los tasadores de la Dicrep, además de la correspondiente cédula de identidad de quien realizará el empeño de la joya.

El monto máximo de los créditos que ofrece la Tía Rica es de hasta un 60% de la tasación que se realice de la prenda a empeñar, con un tope de $500.000 por póliza en el caso de las alhajas, y de $200.000 de objetos varios.

Las autoridades recordaron que, para acceder a un crédito de la Dicrep, no se debe presentar ningún documento adicional, como certificado de Dicom o liquidación de sueldos y que tampoco se recurre a empresas de cobranza, ni se realiza notificación alguna a Dicom en caso de no poder devolver el monto en préstamo. La garantía de los créditos sociales de la “Tía Rica” es la prenda empeñada.

Próximos remates

Al mismo tiempo, el encargado de la Dicrep regional entregó información respecto al próximo remate de plazo vencido, correspondiente a las pólizas empeñadas durante el mes de abril de 2024 con vencimiento en septiembre de 2024, el cual se realizará el martes 23 de septiembre, en el que las y los usuarios tendrán un plazo máximo para la recuperación de sus especies hasta el día 17 de septiembre.

Quienes deseen participar de la subasta, Toledo recordó que deben cumplir con dos requisitos esenciales: la inscripción en el sitio web de la Dicrep, en el banner “Calendario de Remates” y realizar el depósito de garantía correspondiente a $200.000 para lo cual el plazo fatal es del mismo jueves 17 de septiembre, hasta las 14:00 horas.

La exhibición virtual estará disponible a contar del día lunes 15 de septiembre.

Venta directa de objetos

Un último importante dato que entregaron las autoridades en esta ocasión es la posibilidad que ofrece la Dicrep de venta directa de varios artículos, tales como: guitarras, computadores, herramientas de construcción, entre otros, los cuales se pueden adquirir, incluso, con facilidad de pago de 3 cuotas sin interés.

Para esto, las personas interesadas pueden acudir directamente a la sucursal de la “Tía Rica” Magallanes, ubicada en calle Lautaro Navarro N°1024, Punta Arenas.

