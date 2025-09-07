Punta Arenas,
7 de septiembre de 2025

CARABINEROS ENTREGA MENSAJE PREVENTIVO PARA EVITAR ACCIDENTES EN FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el sargento primero Pedro Carrasco Aburto, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Magallanes, entregó un mensaje preventivo a la comunidad en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias.

En la instancia, el funcionario de Carabineros destacó la importancia de reforzar la conducción responsable, evitando el consumo de alcohol y drogas al momento de manejar, además de respetar los límites de velocidad y las normas del tránsito. Subrayó que estas fechas suelen implicar un aumento en los desplazamientos, por lo que llamó a extremar las medidas de autocuidado tanto de conductores como de peatones.

Carrasco Aburto recalcó que la prevención es fundamental para evitar accidentes que puedan enlutar las celebraciones, invitando a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, utilizar transporte seguro y designar conductores responsables.

El llamado se enmarca en la labor preventiva de Carabineros de Chile, que refuerza su presencia en rutas y sectores urbanos durante las festividades, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad en Magallanes.



INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales