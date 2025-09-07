CARABINEROS ENTREGA MENSAJE PREVENTIVO PARA EVITAR ACCIDENTES EN FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el sargento primero Pedro Carrasco Aburto, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Magallanes, entregó un mensaje preventivo a la comunidad en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias.

En la instancia, el funcionario de Carabineros destacó la importancia de reforzar la conducción responsable, evitando el consumo de alcohol y drogas al momento de manejar, además de respetar los límites de velocidad y las normas del tránsito. Subrayó que estas fechas suelen implicar un aumento en los desplazamientos, por lo que llamó a extremar las medidas de autocuidado tanto de conductores como de peatones.

Carrasco Aburto recalcó que la prevención es fundamental para evitar accidentes que puedan enlutar las celebraciones, invitando a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, utilizar transporte seguro y designar conductores responsables.

El llamado se enmarca en la labor preventiva de Carabineros de Chile, que refuerza su presencia en rutas y sectores urbanos durante las festividades, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad en Magallanes.





