SENADOR KUSANOVIC ENTREGA RECONOCIMIENTO A JOSÉ RAÚL ALVARADO POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DOCENTE Y APORTE A LA EDUCACIÓN

En el marco de la celebración del Día de la Educación Técnico-Profesional, realizada en el Liceo Industrial Armando Quezada, el senador Alejandro Kusanovic hizo entrega de un galvano del Senado de la República al director de dicho establecimiento, José Raúl Alvarado. La distinción se otorgó en reconocimiento a su destacada trayectoria de más de cinco décadas dedicadas a la educación pública y a la formación de generaciones de niños y jóvenes en el país, consolidando así un legado de vocación por la enseñanza.

Durante la ceremonia, el parlamentario resaltó la relevancia de la educación técnico-profesional, a la que calificó como “un verdadero motor de movilidad social, desarrollo regional y progreso nacional”. Asimismo, dedicó un sentido homenaje a Alvarado, destacando que su vida profesional ha estado marcada por un firme compromiso con el fortalecimiento de la educación pública: “Es ejemplo de que se puede sacar adelante la educación pública cuando existe compromiso, respeto y responsabilidad”, afirmó.

La trayectoria de José Raúl Alvarado está llena de hitos. Fue el primer director del Liceo Juan Bautista Contardi, institución que alcanzó reconocimiento nacional gracias a los altos puntajes obtenidos por sus estudiantes en las pruebas de ingreso a la educación superior. Posteriormente, asumió la dirección del Liceo Luis Alberto Barrera, el primero de la región en obtener el sello Bicentenario, y que, entre otros, logros le han valido importantes distinciones, entre ellas: el Premio Gabriela Mistral, la Orden de Caballero por los servicios prestados a la educación del país y la Medalla al Mérito otorgada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

En su discurso de agradecimiento, Alvarez señalo que aún le queda vitalidad en su más de 70 años y eso es gracias a la comunidad educativa, además reflexiono sobre el verdadero sentido de la labor docente manifestando que: “El reconocimiento que un profesor espera siempre es el apretón de mano y el abrazo del alumno, y que le digan “me ha ido bien, soy profesional, tengo mi familia, me ha ido súper bien en la vida y gracias al colegio, gracias a la educación que recibimos”, porque insisto con orden, con respeto y con disciplina la vida es exitosa en cualquier parte y eso al día de hoy se echa de menos. Creo que eso es lo que le falta también a la educación en general”.

