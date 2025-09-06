Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de septiembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC ENTREGA RECONOCIMIENTO A JOSÉ RAÚL ALVARADO POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DOCENTE Y APORTE A LA EDUCACIÓN

En el marco de la celebración del Día de la Educación Técnico-Profesional. ​

imagen 1

En el marco de la celebración del Día de la Educación Técnico-Profesional, realizada en el Liceo Industrial Armando Quezada, el senador Alejandro Kusanovic hizo entrega de un galvano del Senado de la República al director de dicho establecimiento, José Raúl Alvarado. La distinción se otorgó en reconocimiento a su destacada trayectoria de más de cinco décadas dedicadas a la educación pública y a la formación de generaciones de niños y jóvenes en el país, consolidando así un legado de vocación por la enseñanza.

Durante la ceremonia, el parlamentario resaltó la relevancia de la educación técnico-profesional, a la que calificó como “un verdadero motor de movilidad social, desarrollo regional y progreso nacional”. Asimismo, dedicó un sentido homenaje a Alvarado, destacando que su vida profesional ha estado marcada por un firme compromiso con el fortalecimiento de la educación pública: “Es ejemplo de que se puede sacar adelante la educación pública cuando existe compromiso, respeto y responsabilidad”, afirmó.

La trayectoria de José Raúl Alvarado está llena de hitos. Fue el primer director del Liceo Juan Bautista Contardi, institución que alcanzó reconocimiento nacional gracias a los altos puntajes obtenidos por sus estudiantes en las pruebas de ingreso a la educación superior. Posteriormente, asumió la dirección del Liceo Luis Alberto Barrera, el primero de la región en obtener el sello Bicentenario, y que, entre otros, logros le han valido importantes distinciones, entre ellas: el Premio Gabriela Mistral, la Orden de Caballero por los servicios prestados a la educación del país y la Medalla al Mérito otorgada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

En su discurso de agradecimiento, Alvarez señalo que aún le queda vitalidad en su más de 70 años y eso es gracias a la comunidad educativa, además reflexiono sobre el verdadero sentido de la labor docente manifestando que: El reconocimiento que un profesor espera siempre es el apretón de mano y el abrazo del alumno, y que le digan “me ha ido bien, soy profesional, tengo mi familia, me ha ido súper bien en la vida y gracias al colegio, gracias a la educación que recibimos”, porque insisto con orden, con respeto y con disciplina la vida es exitosa en cualquier parte y eso al día de hoy se echa de menos. Creo que eso es lo que le falta también a la educación en general”.


imagen 1

SENADOR KUSANOVIC LLAMA A MODERNIZAR LA LEY DE TELECOMUNICACIONES EN CONGRESO TELECOM 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MAGALLANES ES PROTAGONISTA DEL “PROYECTO 4270”: IMÁGENES AÉREAS QUE RECORRERÁN EL MUNDO

Leer Más

La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


La iniciativa fue recientemente premiada, entre más de 26 mil campañas globales, con un León de Oro en el Festival Internacional de Cannes 2025.


Torres del Paine 2
nuestrospodcast
actooo

INDAP VALORA LOS 80 AÑOS DEL NOBEL DE GABRIELA MISTRAL Y PREMIA A CAMPESINAS Y CAMPESINOS DESTACADOS EN MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Liliana Cortés

JÓVENES VULNERABLES LIBRADOS A SU SUERTE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
FIESTA CRIOLLA

CARTELERA CULTURAL 06 DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
idealpuq

DESTACAN DIEZ AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO DEL CENTRO IDEAL EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.