MIEMBROS DE LA ARMADA DE CHILE EXPUSIERON EN EL XXV ENCUENTRO DE HISTORIADORES ANTÁRTICOS LATINOAMERICANOS Y IX FORO DE EDUCACIÓN ANTÁRTICA

​​Entre el 27 y 29 de agosto en Ciudad de Guatemala, se desarrollaron dos importantes eventos en torno a estudios y difusión de investigaciones antárticas, convocando a diferentes especialistas de Latinoamérica en torno a la historia y educación en relación al continente blanco.



Las instancias fueron organizadas por el Instituto Polar Guatemalteco, contando con la colaboración de diversas instituciones del país centroamericano como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso de República, el Museo Nacional de Historia, Servicio de Correos y el Instituto de Turismo de Guatemala.



UN PUNTO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL



Las actividades convocaron a especialistas de Brasil, Argentina, Uruguay, México, Colombia, Honduras, Guatemala, Ecuador y Chile, quienes expusieron avances de investigación en el campo de la historia antártica, desarrollando diferentes temáticas desde perspectivas tanto de expediciones, desarrollo de la ciencia, hitos antárticos e infraestructura, así como también experiencias educativas en la divulgación del continente blanco y el océano Austral.



Las mencionadas actividades se desarrollaron en formato híbrido, en donde se contó con la participación de diversos especialistas de nuestro país, entre ellos la Doctora Consuelo León de la Fundación Valle Hermoso, la Doctora Magaly Vera de la Universidad de Magallanes, la periodista Nadia Politis del Instituto Milenio BASE, el Doctor Mauricio Jara de la Universidad de Playa Ancha, así como también en formato de video conferencia el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, y el Historiador Francisco Sánchez de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.



PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA DE CHILE



El Contraalmirante Jorge Castillo junto al Historiador Francisco Sánchez, expusieron en torno al accionar de la Armada de Chile en el Territorio Chileno Antártico, centrándose en la isla Decepción como un punto de encuentro y colaboración internacional, destacando la presencia nacional desde 1820 con el “Dragón de Valparaíso” buque mercante en explotación lobera, pasando por el rescate liderado por el Piloto Segundo Luis Pardo Villalón en 1916, las primeras expediciones antárticas chilenas y en especial en torno a los rescates realizados por la Armada de Chile en isla Decepción en medio de dos erupciones volcánicas en 1967 y 1969.



De igual manera, destacando el aporte de la Armada de Chile en la seguridad de la navegación con la construcción del faro monumental “Piloto Pardo” en punta Fildes en isla Decepción, así como las diferentes tareas de cooperación internacional desarrolladas en el Territorio Chileno Antártico, como lo son las áreas de tarea a cargo del Servicio Meteorológico de la Armada, la Patrulla Antártica Naval Combinada con Argentina, la área de responsabilidad de operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, así como una serie de acciones que la Armada de Chile desarrollo en el continente blanco.



El Contraalmirante Jorge Castillo destacó que “muchas veces se habla que la Antártica es el continente del futuro, sin embargo nosotros pensamos que es el continente del hoy, dado que hoy se deben tomar las medidas necesarias asumiendo rol que tendrá en el futuro de la humanidad y tomamos una especial responsabilidad como país en el Territorio Chileno Antártico”, resaltando que “además en un mundo que busca las certezas y eliminar las dudas la Antártica tiene una épica que la hace tremendamente atractiva, un lugar en donde los marinos aun somos aventureros y mantenemos las misma incertidumbres que todos los navegantes que han ido a esa zona relevante para la humanidad”.



UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA QUE HA SUPERADO FRONTERAS



En el marco del IX Foro de Educación Antártica, el Historiador Francisco Sánchez expuso en formato de video conferencia sobre “Programa Embajadores Antárticos: una propuesta educativa para antartizar Chile”, el cual tuvo su origen en las XIV Jornadas de Historia de las Islas Australes, Magallanes y Antártica Chilena que fueron efectuadas en noviembre del 2024 en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, proyecto impulsado por la Fundación Valle Hermoso, la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, Fundación Huellas Magallánicas y que cuenta con la colaboración de la Tercera Zona Naval.



La experiencia educativa del Programa “Embajadores Antárticos” busca ser un punto de encuentro de comunidades educativas y personas que estén vinculadas al quehacer antártico, estableciendo de esta manera la conexión en el intercambio de experiencias de quienes están o han estado en la Antártica.



COMUNIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS

CON EL QUEHACER DE LA ARMADA EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO



Es de esta manera que la exposición desarrollo la experiencia desarrollada en mayo del 2025 con Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat”, en donde más de 1500 estudiantes de diferentes lugares de Chile, España y Guatemala, pudieron conocer el quehacer de los servidores navales que prestan valiosos servicios en la histórica base de la Armada de Chile.



De igual manera, el programa también plantea el desarrollo de alianzas y reconocimientos como “Embajador Antártico”, entregando un pabellón distintivo a quienes han inspirado con su quehacer en la difusión y resguardo del continente Blanco. Es de esta manera que el emblema fue entregado a la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, al Rompehielos “Almirante Viel”, al Remolcador de Altamar “Lientur” y también fue enviado a la Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat”, uniendo este símbolo que fue enviado a más de 23 establecimientos de nuestro país y es un emblema para las diferentes comunidades educativas que han sido parte de este programa.



CHILE PAÍS SEDE PARA EL XXVI ENCUENTRO DE HISTORIADORES ANTÁRTICOS LATINOAMERICANO Y X FORO DE EDUCACIÓN ANTÁRTICA



El último día de los encuentros en Guatemala, se realizó la entrega de reconocimientos a participantes así como también un análisis de las diferentes conferencias expuestas, anunciando que Chile será el país sede de estos importantes encuentros, tarea que es asumida por la Fundación Valle Hermoso y el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, instituciones lideradas connotados académicos como son la Doctora Consuelo León, el Doctor Mauricio Jara y el Doctor Nelson Llanos, quienes destacaron la importancia de este desafío y que se efectuará en la ciudad de Punta Arenas, destacando el rol de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en el impulso del quehacer antártico, puerto base del “Trimonio Antártico” de la Armada de Chile con el Rompehielos “Almirante Viel”, Patrullero Oceánico “Marinero Fuentealba” y el Remolcador de Altamar “Lientur”, forjadores junto con las dotaciones de base navales antárticas de una historia que aún se escribe mirando nuestro límite en el polo.









​

