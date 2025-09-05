Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

CON REUNIONES INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES A AGENCIAS NAVIERAS Y TOUR OPERADORES, SAG MAGALLANES SE PREPARA PARA NUEVA TEMPORADA DE CRUCEROS

​La iniciativa busca difundir y fortalecer la normativa vigente en torno al arribo de naves provenientes del extranjero

Ad portas del inicio de la temporada de cruceros 2025- 2026 y con el fin de transmitir la normativa vigente entre las agencias navieras y tour operadores que desarrollan actividades en los distintos puertos de la región, el encargado regional de control frontera de SAG Magallanes, Christian von Moltke Cornils, lideró distintas instancias informativas y de capacitación que permitirán abordar los diversos aspectos sanitarios que involucran las recaladas de cruceros.

Durante los encuentros, se detallaron las obligaciones relativas al control de plagas y enfermedades, la recepción de pasajeros, la inspección de equipajes, el aprovisionamiento de naves y la gestión de desechos orgánicos, entre otros, todos temas de máxima relevancia considerando el próximo inicio de la temporada de cruceros donde se proyecta el arribo de 163 naves y casi 84 000 pasajeros entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

"El arribo de una nave internacional implica múltiples verificaciones que permiten proteger el patrimonio sanitario nacional. Se fiscalizan productos de origen animal y vegetal y se asegura la correcta disposición final de residuos orgánicos, todo con el fin de evitar en posible ingreso de plagas y enfermedades que pudieran afectar los recursos naturales y la producción local y nacional. De ahí la importancia de transmitir la normativa SAG entre quienes se desempeñan en los distintos ámbitos del sector portuario, y que busca proteger el patrimonio fito y zoo sanitario del país", explicó von Moltke.

Cabe señalar que la reciente temporada de cruceros 2024‑2025 SAG Magallanes inspeccionó más de 70 mil pasajeros que arribaron al país a través de alguno de los controles fronterizos marítimos de la región: Puerto Williams, Puerto Natales, y en Punta Arenas, Puerto Mardones y Muelle Prat.

Para consultas sobre esta u otras materias de atingencia SAG escríbanos a [email protected]


MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

​De las trece agrupaciones beneficiadas, cuatro lo recibieron por primera vez. El beneficio total superó los nueve millones de pesos.

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES RENUEVA COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

AUTORIDADES INICIAN EN NATALES REFUERZO DE FISCALIZACIONES DE CARNICERÍAS PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

SORPRESA EN EL CIERRE DE MERCADO: ALEXIS SÁNCHEZ SE UNE AL SEVILLA FC

