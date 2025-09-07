Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

FONDEMA E HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: DIPUTADO BIANCHI EXIGE QUE “UN PORCENTAJE DE LO QUE GENEREN EN UTILIDADES VAYA EN BENEFICIOS DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN”

Buenos días región.

diputadobiancho

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech informó a la comunidad sobre distintas gestiones legislativas y oficios en curso que buscan dar respuesta a problemáticas regionales y nacionales.

Uno de los puntos centrales fue el proyecto que impulsa el Gobierno tras acoger una petición del parlamentario para que el desarrollo del hidrógeno verde deje beneficios sociales directos en Magallanes. La iniciativa, presentada este lunes en el Congreso, contempla la modificación del actual Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) con el objetivo de que los recursos se anticipen y lleguen directamente a las personas. En ese marco, Bianchi enfatizó la necesidad de que “un porcentaje de lo que generen en utilidades vaya en beneficios de los habitantes de Magallanes”.

El diputado también destacó el avance de su proyecto de ley que endurece las sanciones por evasión y aumenta la fiscalización en el transporte público, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado. Según explicó, esta medida busca entregar “una señal de justicia, especialmente con las regiones, ya que en las regiones generalmente se pagan los pasajes, y estos terminan subsidiando al millón de evasores diarios que tiene el Transantiago”.

Finalmente, Bianchi se refirió a la situación de la cárcel de Punta Arenas, donde ofició al ministro de Justicia solicitando revertir el cierre de la unidad psiquiátrica del recinto. Advirtió que la medida podría generar graves consecuencias: el colapso de la enfermería penitenciaria y, eventualmente, del Hospital Regional de Magallanes, incrementando la presión sobre el sistema de salud.



image-museo

SERPAT MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MUSEOS 2025–2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ZARPE TRES PUENTES

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909