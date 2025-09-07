FONDEMA E HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: DIPUTADO BIANCHI EXIGE QUE “UN PORCENTAJE DE LO QUE GENEREN EN UTILIDADES VAYA EN BENEFICIOS DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN”

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech informó a la comunidad sobre distintas gestiones legislativas y oficios en curso que buscan dar respuesta a problemáticas regionales y nacionales.

Uno de los puntos centrales fue el proyecto que impulsa el Gobierno tras acoger una petición del parlamentario para que el desarrollo del hidrógeno verde deje beneficios sociales directos en Magallanes. La iniciativa, presentada este lunes en el Congreso, contempla la modificación del actual Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) con el objetivo de que los recursos se anticipen y lleguen directamente a las personas. En ese marco, Bianchi enfatizó la necesidad de que “un porcentaje de lo que generen en utilidades vaya en beneficios de los habitantes de Magallanes”.

El diputado también destacó el avance de su proyecto de ley que endurece las sanciones por evasión y aumenta la fiscalización en el transporte público, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado. Según explicó, esta medida busca entregar “una señal de justicia, especialmente con las regiones, ya que en las regiones generalmente se pagan los pasajes, y estos terminan subsidiando al millón de evasores diarios que tiene el Transantiago”.

Finalmente, Bianchi se refirió a la situación de la cárcel de Punta Arenas, donde ofició al ministro de Justicia solicitando revertir el cierre de la unidad psiquiátrica del recinto. Advirtió que la medida podría generar graves consecuencias: el colapso de la enfermería penitenciaria y, eventualmente, del Hospital Regional de Magallanes, incrementando la presión sobre el sistema de salud.

