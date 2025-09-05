Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de septiembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES RENUEVA COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

​Durante la actividad, que también contempló la entrega oficial de las alcancías que serán dispuestas al interior del hospital, ambas instituciones destacaron la importancia de esta alianza.

hcmjornadas

​Con una ceremonia realizada en el CAE Adulto del Edificio C, el Hospital Clínico de Magallanes y el Club de Leones Cruz del Sur formalizaron este jueves la firma del convenio de colaboración para la realización de las XXXVIII Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, iniciativa solidaria que desde 1988 moviliza a la comunidad regional en apoyo a los Centros de Rehabilitación Cruz del Sur.

 
Durante la actividad, que también contempló la entrega oficial de las alcancías que serán dispuestas al interior del hospital, ambas instituciones destacaron la importancia de esta alianza que, a lo largo de los años, ha permitido fortalecer el trabajo de rehabilitación integral en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

 
“Agradecemos hoy a todos los funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes por toda su cooperación de todos estos últimos años y, por supuesto, desde el presente que tenemos un desafío muy importante. Tenemos que juntar 1.300 millones, que es lo que nos permiten el funcionamiento de un 20% de los gastos operativos. Así que esperamos, como ha sido siempre, que trabajemos en conjunto y que nos ayuden a lograr la meta tan ansiaday reitero el agradecimiento del Club de Leones Cruz del Sur por todo el apoyo que recibimos de ustedes”, declaró el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri

 
Por su parte, el Director (s) del Hospital Clínico de Magallanes, Marcelo Torres Mendoza, reafirmó el compromiso del establecimiento de alta complejidad con esta cruzada regional que no solo moviliza recursos, sino también voluntades, generosidad y trabajo colaborativo en favor de cientos de usuarios y sus familias.

 
“Agradecer la confianza que nos da el Club de Leones Cruz del Sur al traernos sus alcancías, hacernos partícipes de esta linda obra que realizan año a año y que, como dije anteriormente, es un gran apoyo para la salud en Magallanes. Para nosotros, reitero, es un agrado poder cooperar con esto y ojalá lleguemos prontamente a la meta”, manifestó Torres.
El convenio firmado establece las condiciones para la instalación de alcancías al interior del Hospital Clínico de Magallanes, permitiendo a funcionarios, usuarios y visitantes aportar de manera voluntaria durante toda la campaña, que este año celebra 38 años de existencia.

 
Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes son una de las campañas solidarias más emblemáticas del sur del país, y permiten financiar el funcionamiento de los centros administrados por el Club de Leones Cruz del Sur, que brindan atención especializada a personas en situación de discapacidad.


carnesfiscalizacionnatales

AUTORIDADES INICIAN EN NATALES REFUERZO DE FISCALIZACIONES DE CARNICERÍAS PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Leer Más

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
Fuerte Bulnes seremi (1)

BUSCAN ASEGURAR CONTACTO CIUDADANO CON LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO PRESENTES EN PARQUE DEL ESTRECHO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
GP 3

COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA LA "CARRERA DE GARZONES" Y EL CONCURSO DE "LA MEJOR EMPANADA"

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
danzaintegrativa

BIENESTAR Y MOVIMIENTO: LA PROPUESTA DE LA DANZARINA Y KINESIÓLOGA VALERIA GESELL EN ‘BUENOS DÍAS REGIÓN’

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250