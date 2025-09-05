HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES RENUEVA COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

​Con una ceremonia realizada en el CAE Adulto del Edificio C, el Hospital Clínico de Magallanes y el Club de Leones Cruz del Sur formalizaron este jueves la firma del convenio de colaboración para la realización de las XXXVIII Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, iniciativa solidaria que desde 1988 moviliza a la comunidad regional en apoyo a los Centros de Rehabilitación Cruz del Sur.



Durante la actividad, que también contempló la entrega oficial de las alcancías que serán dispuestas al interior del hospital, ambas instituciones destacaron la importancia de esta alianza que, a lo largo de los años, ha permitido fortalecer el trabajo de rehabilitación integral en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



“Agradecemos hoy a todos los funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes por toda su cooperación de todos estos últimos años y, por supuesto, desde el presente que tenemos un desafío muy importante. Tenemos que juntar 1.300 millones, que es lo que nos permiten el funcionamiento de un 20% de los gastos operativos. Así que esperamos, como ha sido siempre, que trabajemos en conjunto y que nos ayuden a lograr la meta tan ansiaday reitero el agradecimiento del Club de Leones Cruz del Sur por todo el apoyo que recibimos de ustedes”, declaró el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri



Por su parte, el Director (s) del Hospital Clínico de Magallanes, Marcelo Torres Mendoza, reafirmó el compromiso del establecimiento de alta complejidad con esta cruzada regional que no solo moviliza recursos, sino también voluntades, generosidad y trabajo colaborativo en favor de cientos de usuarios y sus familias.



“Agradecer la confianza que nos da el Club de Leones Cruz del Sur al traernos sus alcancías, hacernos partícipes de esta linda obra que realizan año a año y que, como dije anteriormente, es un gran apoyo para la salud en Magallanes. Para nosotros, reitero, es un agrado poder cooperar con esto y ojalá lleguemos prontamente a la meta”, manifestó Torres.

El convenio firmado establece las condiciones para la instalación de alcancías al interior del Hospital Clínico de Magallanes, permitiendo a funcionarios, usuarios y visitantes aportar de manera voluntaria durante toda la campaña, que este año celebra 38 años de existencia.



Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes son una de las campañas solidarias más emblemáticas del sur del país, y permiten financiar el funcionamiento de los centros administrados por el Club de Leones Cruz del Sur, que brindan atención especializada a personas en situación de discapacidad.





