Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

5 de septiembre de 2025

PRESIDENTE DE SINDICATO DE PESCA ARTESANAL ADVIERTE SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR

Pesca y acuicultura en Magallanes.

patampuero

En el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, el presidente del Sindicato de Pesca Artesanal, Patricio Ampuero, se refirió al proceso de consulta del plan de manejo de la Reserva Kawésqar, expresando críticas a la forma en que se ha llevado adelante y manifestando preocupación por sus implicancias para el sector pesquero.

Ampuero explicó que la etapa de consultas generales ya fue concluida y que ahora resta la consulta indígena. Sin embargo, cuestionó que los pescadores artesanales hayan sido incorporados tardíamente en un plan que ya presentaba un 90% de avance en 2022. “Cuando participamos en Natales nos llevamos la sorpresa de que este plan ya estaba prácticamente definido. Después, en Punta Arenas, nos informaron que iba en un 98% de avance. Eso nos llamó la atención, porque claramente el diseño estaba mal. Incluso dos directores de Conaf salieron de la institución por este tema”, señaló.

El dirigente subrayó que el plan considera a la pesca artesanal como una amenaza, lo que calificó como un error grave. “Nos preocupa que nos tomen como amenaza. Desde ahí nacen estas malas decisiones. No entendemos por qué Conaf, que no tiene sustento técnico ni humano para el manejo en el mar, es la institución mandatada para este plan, cuando debería estar a cargo Subpesca junto con la Armada”, afirmó.

Además, Ampuero se refirió a la tragedia ocurrida en Puerto Williams, donde una embarcación de la pesca artesanal se volcó hace un par de semanas. En el accidente, solo un tripulante fue rescatado con vida, mientras que tres personas siguen desaparecidas. “Se hizo una búsqueda por parte de la Armada, pero lamentablemente se terminó el plazo de permisos para esa labor y ahora queda pendiente la renovación para continuar con las labores de rebusca”, comentó con preocupación.


patampuero

PRESIDENTE DE SINDICATO DE PESCA ARTESANAL ADVIERTE SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Leer Más

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ZARPE TRES PUENTES

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
vocesaustrales

PROYECTO "DIÁLOGOS AUSTRALES" IMPULSA ARCHIVO ORAL EN PUNTA ARENAS Y NUEVO PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250