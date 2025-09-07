Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

SERPAT MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MUSEOS 2025–2030

​ ​ Hasta el 12 de septiembre. ​

banner-consulta-museos

A través de una encuesta que no toma más de 10 minutos en ser respondida, todas las personas interesadas en aportar su perspectiva respecto de la Política Nacional de Museos podrán entregar su opinión hasta el 12 de septiembre en la "Actualización de la Política Nacional de Museos 2025–2030", convocada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

"La consulta no solo está abierta a quienes se desempeñan en museos o espacios museales, sino que a todas las personas interesadas en participar y aportar a este proceso expresando sus inquietudes y necesidades", explicó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro. El enlace para participar es: https://www.cultura.gob.cl/consultamuseos/

Además de la Consulta Ciudadana, es posible participar en un Encuentro Regional Virtual que, en el caso de Magallanes se realizará el próximo 10 de septiembre, entre las 10:00 y las 12:30 horas, para el cual se requiere inscripción previa en: https://es.surveymonkey.com/r/Encuentros_PoliticaNacionaldeMuseos

Al respecto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, formuló un llamado a participar pues "el proceso se encuentra abierto a la participación de todos quienes estén interesados en dar su opinión. El formato virtual pretende alcanzar la mayor extensión territorial, así es que invitamos especialmente a quienes habitan nuestras provincias y áreas rurales, para que así levantemos una opinión regional descentralizada. 

A su vez, la consejera de la Macrozona Austral del Consejo Asesor de Museos y directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, destacó "la importancia de este proceso para el desarrollo de estos espacios en la región y del país, por lo que invitamos a la comunidad a participar y difundir la información, para que todas las personas vinculadas al ecosistema de museos públicos y privados tengan opción de brindar sus opiniones y plantear sus prioridades". Agregó que, a nivel regional existen 29 museos o espacios museales inscritos en el Registro Nacional de Museos.

Para favorecer una participación informada, está disponible el "Documento informativo para el proceso de participación", que entrega un diagnóstico de los museos en Chile, entre otras materias: https://www.cultura.gob.cl/consultamuseos/wp-content/uploads/sites/94/2025/08/documento-para-una-participacion-informada_pnm.pdf


SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

SUBSECRETARIA DE DDHH REAFIRMÓ COMPROMISO FRENTE A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y LA TRATA DE PERSONAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

Leer Más

Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Enap 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2024-07-17 at 10

LA “TÍA RICA” MANTENDRÁ SU GRAMO DE ORO EN VALOR HISTÓRICO DE 25 MIL PESOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
WhatsApp Image 2024-07-17 at 10

LA “TÍA RICA” MANTENDRÁ SU GRAMO DE ORO EN VALOR HISTÓRICO DE 25 MIL PESOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
2

DEDECON LLAMA A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES TAMBIÉN EN INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Seminario 2024 - Magallanes Puerto Sostenible (2)

ANTÁRTICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y TRANSPORTE DE CARGA DE PROYECTOS MARCARÁN SEMINARIO ORGANIZADO POR MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250